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"Ворог змінює тактику": командувач Об'єднаних сил розповів, наскільки ефективна українська ППО

1 березня 2023 23:18
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сергій Наєв розповів, наскільки ефективна українська ППО
Сергій Наєв
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На сьогодні ефективність роботи системи протиповітряної оборони значно покращилась. Показник збиття ворожих ракет становить 80%.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює 80. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійнішими і компетентними", — зазначив Наєв. 

Він додав, що ворог змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу. Тому ЗСУ аналізують кожну атаку ворога і приймають відповідні рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні.

Нагадаємо, авіаційний експерт Валерій Романенко раніше розповів, що завдяки ефективності української ППО росія завдаватиме все менше ракетних ударів по Україні. Наразі вона сягає 80%, і якщо ворог знизить кількість ракет у запуску, шанси пробити повітряну оборону значно впадуть.

Військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов висловив думку, що Збройні сили України через масовані атаки російських окупантів відчувають серйозну нестачу у піхотній зброї. Зокрема, у мінометах окремих калібрів і станкових автоматичних гранатометах.

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