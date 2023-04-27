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Враг нашел новый способ сброса управляемых бомб

27 апреля 2023 10:48
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россияне нашли способ сброса управляемых фугасных бомб
Взлет бомбардировщика Ту-22М3. Фото: Wikipedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные войска изобрели новое средство для сброса тяжелых авиационных управляемых фугасных бомб. Для этого враг решил использовать дальние стратегические бомбардировщики.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Зафиксирован случай, когда россияне даже подтягивали стратегические ракетоносцы Ту-22М3 для сброса так называемых ФАБов управляемых авиационных бомб", — сказал Селезнев.

По его словам, таким образом россияне пошли по линии малейшего сопротивления: сейчас враг вместо ракет для того, чтобы уничтожать наши оборонные позиции, использует управляемые авиабомбы с достаточно высокой точностью.

В контексте сказанного Селезнев подчеркнул, что эту проблему нужно решать путем насыщения наших боевых порядков системами противовоздушной обороны, которых, к сожалению, немного, но ими нужно сбивать носители этих бомб.

Как решается вопрос ПВО

По итогам 11-го заседания в Рамштайне, состоявшегося 21 апреля, Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

В то же время две батареи современных противоракетных зенитных комплексов Patriot не решат проблемы надежного закрытия неба от российских ракетных атак. Для большей эффективности прикрытия своего воздушного пространства Украине необходимо не менее двух десятков таких систем.

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