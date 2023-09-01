Вражеские обстрелы и успехи ВСУ: отчет Генштаба

Танк вооруженных сил Украины идет в наступление. Фото: Генштаб

Продолжаются 555 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток враг нанес 4 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Последствия вражеских обстрелов

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые домаа и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — предупредили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

"На Запорожском направлении противник нанес авиационные ударі в районах Малиновка Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Червоное, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области", — сообщили в Генштабе.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Золотую Балку, Милово, Казацкое, Бургунку, Токаревку и Янтарное Херсонской области.

Башня украинского танка. Фото: Генштаб

Украинский артиллерист возле пушки. Фото: Генштаб

Успехи ВСУ на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сводке.

Также в Генштабе сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.

Сведение Генштаба. Фото: Скриншот

Сведение Генштаба. Фото: Скриншот

Напомним, в районе Бахмута наблюдается положительное развитие событий. При этом бойцы Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов.

Также мы писали, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Там он рассказал о новом достижении украинских бойцов, применивших дальнобойное оружие.