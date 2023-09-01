Ворожі обстріли й успіхи ЗСУ: звіт Генштабу

Танк збройних сил України іде в наступ. Фото: Генштаб

Триває 555 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Наслідки ворожих обстрілів

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — попередили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

"На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області", — повідомили у Генштабі.

На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Золоту Балку, Милове, Козацьке, Бургунку, Токарівку та Янтарне Херсонської області.

Башта українського танку. Фото: Генштаб

Український артилерист біля гармати. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ на фронті

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 — по зенітно-ракетнхм комплексах противника", — говориться у зведенні.

Також в Генштабі повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Зведення Генштабу. Фото: Скриншот

Зведення Генштабу. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у районі Бахмута спостерігається позитивний розвиток подій. При цьому бійці Збройних сил України продовжують ліквідовувати окупантів.

Також ми писали, що 31 серпня Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Там він розповів про нове досягнення українських бійців, які застосували далекобійну зброю.