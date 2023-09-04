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Вражеский вертолет Ка-52 упал в Азовское море, — росСМИ

4 сентября 2023 15:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вражеский вертолет Ка-52 упал в Азовское море, — росСМИ
Вертолет Ка-52 "Аллигатор". Иллюстративное фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Два пилота смогли спастись.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как это произошло

Произошло это утром, 1 сентября, в акватории Азовского моря, около 1,5 километра от береговой линии.

Предварительное падение произошло из-за сильного тумана. В вертолете находились два члена экипажа, их эвакуировали спасатели.

Скриншот сообщения

Уничтожение российской военной авиации

В Главном управлении разведки Украины показали, как происходили атаки на российские аэродромы. Благодаря профессиональной работе удается уничтожать авиацию врага.

Отметим, что российские военные используют самолеты Ил-76 для перевозки грузов, вооружения и личного состава. Поэтому они и стали основной мишенью при атаке на аэродром под Псковом.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина нуждается в около 160 новейших истребителей. Тогда у нее будут мощные военно-воздушные силы, которые смогут взять небо под свой контроль.

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