Ворожий вертоліт Ка-52 впав у Азовське море, — росЗМІ

Вертоліт Ка-52 "Алігатор". Ілюстративне фото: ТАСС

Російський вертоліт Ка-52 зазнав аварії в Азовському морі. Два пілоти змогли врятуватися.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як це сталося

Сталося це вранці, 1 вересня, в акваторії Азовського моря, близько за 1,5 кілометра від берегової лінії.

Попередньо падіння відбулося через сильний туман. У вертольоті перебувало двоє членів екіпажу, їх евакуювали рятувальники.

Скриншот допису

Знищення російської військової авіації

У Головному управління розвідки України показали, як відбувались атаки на російські аеродроми. Завдяки професійній роботі вдається знищувати авіацію ворога.

Зазначимо, російські військові використовують літаки Іл-76 для перевезення вантажів, озброєння та особового складу. Тому вони і стали основною мішенню під час атаки на аеродромі під Псковом.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна потребує близько 160 новітніх винищувачів. Тоді вона матиме потужні військово-повітряні сили, які зможуть взяти небо під свій контроль.