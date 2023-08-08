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"Вот такая вот ж*па": окупант розповів матері, як непридатних росіян змушують воювати

8 серпня 2023 19:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Вот такая вот ж*па": окупант розповів матері, як непридатних росіян змушують воювати
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський окупант обговорив з матір'ю повернення на фронт військовослужбовців, які пройшли лікування та за станом здоров'я більше не придатні до виконання завдань через проблеми із зором та хворобами серця. Він також поскаржився на нерівномірні виплати грошового забезпечення особовому складу підрозділам ЗС РФ та 1, 2 АК.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що говорив окупант:

— Алло, мамуль. Привіт.

— Та ні. Та то наші стріляють.

— Та на завтра. Але дивися на це. Як його, я поки що коротше тут, я там зараз на медроті замовлю форму, щоб ось це на гроші до судмедекспертизи, ось, потім повертатимуся до Жеки, бо мене тут довго не протримають. Мене кудись переведуть х*р знає куди. Розумієш?

— Мам, тут взагалі таке діється. Я тобі говорю. Ось у нас чоловік. У нього в Москві робили операцію, якусь пружину ставили в серці — ви придатні, ви здорові. Пацан сліпий, далі рук своїх не бачить — здоровий.

— Коротше, всім дають категорію "Г", а це придатний. Єдине, що можуть дати відпустку місяць типу підлікується.

— Усі обурюються, що...а ось росіянин каже: "Там Беженцев, каже, звідси і з України в Росії отримують по 40 тисяч, відловлюйте та сюди відправляйте, нехай воюють".

— А я не на передку, я на другій лінії оборони. Це хтось на першій лінії оборони?

— Мамо, це в тебе передок. Ні, а ті, хто сидить у місті, отримують по 28 тисяч. Я тобі серйозно говорю, мамо.

— Але ж ти не рівняй росіян і нас. Я ж належу до першого російського корпусу. А вони ж, напевно, там від російських цих...тут же мама, коротше, до 26 року сказали буде ось така ось ж*па, Росія буде довго.

— Ні, ну звільняти території то будуть. А я маю на увазі, що ось ця плутанина в документах, ось це ось нерівноправність, коротше.

Нагадаємо, батько та син із Росії обговорили відсутність належного забезпечення озброєнням та військовою технікою підрозділів окупантів на передових позиціях. Вони також розповіли про недбале ставлення до особового складу, який загинув під час виконання бойових завдань.

Також ми писали, що дружина російського окупанта у телефонній розмові поскаржилася на недбале ставлення лікарів до військових РФ. За її словами, медики відтягують лікування солдатів, а потім кажуть, що вони зникли безвісти.

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