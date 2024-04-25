Воины 73 морского центра ССО засыпали взрывчаткой тайник россиян — видео

Взрыв на тайнике окупантов. Фото: скриншот с видео

Бойцы 73-го Морского центра специальных операций нашли и ударили по тайнику россиян. Военные засыпали позиции врага с помощью дронов.

Об этом сообщила пресс-служба производителя и поставщик FPV дронов-камикадзе Эскадрон в Telegram.

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Отмечается, что пилоты 73-го Морского центра специальных операций нашли логово врага и "хорошо" засыпали его взрывчаткой.

"В роли курьеров подарков были использованы дроны-камикадзе крафтродины CHRISTMAS от Сообщества Стерненко", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Сил специальных операций за неделю работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику с помощью FPV-дронов.

Также мы писали, что аэроразведчики бригады "Стальная граница" с помощью БпЛА уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.