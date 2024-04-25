Воїни 73 морського центру ССО засипали вибухівкою схованку росіян — відео
Бійці 73-го Морського центру спеціальних операцій знайшли та вдарили по схованці росіян. Військові засипали позиції ворога за допомогою дронів.
Про це повідомила пресслужба виробника та постачальник FPV дронів-камікадзе Ескадрон в Telegram.
Знищення російської схованки
Зазначається, що пілоти 73-го Морського центру спеціальних операцій знайшли лігво ворога та "гарненько" засипали його вибухівкою.
"У ролі курʼєрів подарунків були використані дрони-камікадзе крафтродини CHRISTMAS від Спільноти Стерненка", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку за допомогою FPV-дронів.
Також ми писали, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА знищили ворожий командно-спостережний пункт.
Крім того, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.
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