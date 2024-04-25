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Воїни 73 морського центру ССО засипали вибухівкою схованку росіян — відео

25 квітня 2024 11:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Воїни 73 морського центру ССО засипали вибухівкою схованку росіян — відео
Вибух на схованці окупантів. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 73-го Морського центру спеціальних операцій знайшли та вдарили по схованці росіян. Військові засипали позиції ворога за допомогою дронів.

Про це повідомила пресслужба виробника та постачальник FPV дронів-камікадзе Ескадрон в Telegram. 

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Зазначається, що пілоти 73-го Морського центру спеціальних операцій знайшли лігво ворога та "гарненько" засипали його вибухівкою.

"У ролі курʼєрів подарунків були використані дрони-камікадзе крафтродини CHRISTMAS від Спільноти Стерненка", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку за допомогою FPV-дронів.

Також ми писали, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА знищили ворожий командно-спостережний пункт. 

Крім того, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів. 

вибух
обстріли
дрони
ССО
війна в Україні
втрати окупантів

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