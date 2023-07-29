"Воины с несгибаемой волей": Зеленский поздравил украинских спецназовцев

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил спецназовцев нашего государства. Он поблагодарил их за победу в войне с РФ.

Об этом он написал в своих соцсетях.

Читайте также:

Противостояние России

"Воины с несокрушимой волей, выдержкой, сообразительностью, мужеством и настойчивостью. Украинские спецназовцы. Вы выполняете широкий спектр боевых задач в самых опасных и сложных условиях. Умело противостоите российскому агрессору, не имея препятствий, которые не смогли бы преодолеть. Благодарю всех вас за доблесть, героическое исполнение служебного долга и самопожертвование! Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины!", — подчеркнул он.

Работа спецназовцев

Ранее спецназназовцы СБУ с помощью FPV-дрона превратили российский "Солнцепек" в кучу металлолома. Армия дронов растет и уничтожает технику противника.

Напомним, спецназовцам ЦСО "А" СБУ, а именно из подразделения "Белый волк", удалось уничтожить 26 враждебных целей. Благодаря этому удалось уничтожить еще 40 россиян.