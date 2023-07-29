Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Воины с несгибаемой волей": Зеленский поздравил украинских спецназовцев arrow

"Воины с несгибаемой волей": Зеленский поздравил украинских спецназовцев

29 июля 2023 09:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Воины с несгибаемой волей": Зеленский поздравил украинских спецназовцев
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил спецназовцев нашего государства. Он поблагодарил их за победу в войне с РФ.

Об этом он написал в своих соцсетях.

Читайте также:

Противостояние России

"Воины с несокрушимой волей, выдержкой, сообразительностью, мужеством и настойчивостью. Украинские спецназовцы. Вы выполняете широкий спектр боевых задач в самых опасных и сложных условиях. Умело противостоите российскому агрессору, не имея препятствий, которые не смогли бы преодолеть. Благодарю всех вас за доблесть, героическое исполнение служебного долга и самопожертвование! Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины!", — подчеркнул он.

Работа спецназовцев

Ранее спецназназовцы СБУ с помощью FPV-дрона превратили российский "Солнцепек" в кучу металлолома. Армия дронов растет и уничтожает технику противника.

Напомним, спецназовцам ЦСО "А" СБУ, а именно из подразделения "Белый волк", удалось уничтожить 26 враждебных целей. Благодаря этому удалось уничтожить еще 40 россиян.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз