Сколько окупантов и бронетехники России уничтожили ВСУ по состоянию на 19 мая

Воины ВСУ уничтожили еще более 1200 окуупантов за сутки, — сводка Генштаба
19 мая 2024 08:04
Украинский военный. Фото: Reuters
В Украине в воскресенье, 19 мая, продолжаются 816 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские воины продолжают и дальше ликвидировать российских военных и их технику на нашей земле.
Какие потери понес враг за минувшие сутки, рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ.
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Потери россиян в Украине по состоянию на 19 мая
- личного состава — около 492 290 (+1210) человек;
- танков — 7 576 (+16) единиц;
- боевых бронированных машин — 14 630 (+35) единиц;
- артиллерийских систем — 12 687 (+48) единиц;
- РСЗО — 1 074 (+3) единица;
- средства ПВО — 803 (+2) единица;
- самолетов — 354 (+1) единицы;
- вертолетов — 326 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 10 155 (+47) единиц;
- крылатые ракеты — 2 204 (+1) единицы;
- корабли /катера — 26 (+0) единиц;
- подлодки — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17 251 (+82) единиц;
- специальная техника — 2 077 (+2) единиц.
Напомним, по мнению аналитиков ISW, россияне намерены захватить Часов Яр и Волчанск.
Кроме того, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что у России будет преимущество на линии фронта в течение еще нескольких недель. После этого ситуация начнет налаживаться.
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