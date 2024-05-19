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Воины ВСУ уничтожили еще более 1200 окуупантов за сутки, — сводка Генштаба

19 мая 2024 08:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько окупантов и бронетехники России уничтожили ВСУ по состоянию на 19 мая
Украинский военный. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в воскресенье, 19 мая, продолжаются 816 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские воины продолжают и дальше ликвидировать российских военных и их технику на нашей земле.

Какие потери понес враг за минувшие сутки, рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Потери россиян в Украине по состоянию на 19 мая

  • личного состава — около 492 290 (+1210) человек;
  • танков — 7 576 (+16) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14 630 (+35) единиц;
  • артиллерийских систем — 12 687 (+48) единиц;
  • РСЗО — 1 074 (+3) единица;
  • средства ПВО — 803 (+2) единица;
  • самолетов — 354 (+1) единицы;
  • вертолетов — 326 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 10 155 (+47) единиц;
  • крылатые ракеты — 2 204 (+1) единицы;
  • корабли /катера — 26 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 251 (+82) единиц;
  • специальная техника — 2 077 (+2) единиц.
сколько россиян ликвидировали ВСУ 19 мая
Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, по мнению аналитиков ISW, россияне намерены захватить Часов Яр и Волчанск.

Кроме того, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что у России будет преимущество на линии фронта в течение еще нескольких недель. После этого ситуация начнет налаживаться.

ВСУ
оккупанты
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