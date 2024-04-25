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Упала среди жилых домов — саперы изъяли российскую авиабомбу в Донецкой области

25 апреля 2024 08:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Упала среди жилых домов — саперы изъяли российскую авиабомбу в Донецкой области
Найденая авиабомба. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В городе Константиновка Донецкой области саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили российскую авиабомбу ОФАБ-250. Вооружение упало прямо посреди жилого массива.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Обезвреживание авиабомбы

"Саперы ГСЧС Донбасса обезвредили упавшую посреди частного жилого массива авиабомбу ОФАБ-250. Очередная опасная находка обезврежена в городе Константиновка, который расположен в 10 км от линии фронта", — написали в ГСЧС, говоря об обезвреживании.

Там добавили, что авиабомбу изъяли благодаря специальному транспорту, перевезли за пределы населенного пункта и уничтожили.

Спасатели призывают граждан не подходить и не трогать подозрительные предметы.

"Уважаемые граждане! Ни в коем случае не трогайте взрывоопасные предметы и не подходите к ним. Сразу сообщайте о находке Службы спасения по номеру 101!" — написали в ГСЧС.

Обезвреживание авиабомбы в Донецкой области
Изъятие авиабомбы. Фото: ГСЧС
Саперы ГСЧС в Донецкой области
Скриншот

Напомним, 23 апреля россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг сбросил управляемую авиационную бомбу на населенный пункт.

Позже в полиции показали первые фото последствий обстрелов.

война
ГСЧС
Донецкая область
боеприпасы
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война в Украине
бомба

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