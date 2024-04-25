Упала среди жилых домов — саперы изъяли российскую авиабомбу в Донецкой области
В городе Константиновка Донецкой области саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили российскую авиабомбу ОФАБ-250. Вооружение упало прямо посреди жилого массива.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Обезвреживание авиабомбы
"Саперы ГСЧС Донбасса обезвредили упавшую посреди частного жилого массива авиабомбу ОФАБ-250. Очередная опасная находка обезврежена в городе Константиновка, который расположен в 10 км от линии фронта", — написали в ГСЧС, говоря об обезвреживании.
Там добавили, что авиабомбу изъяли благодаря специальному транспорту, перевезли за пределы населенного пункта и уничтожили.
Спасатели призывают граждан не подходить и не трогать подозрительные предметы.
"Уважаемые граждане! Ни в коем случае не трогайте взрывоопасные предметы и не подходите к ним. Сразу сообщайте о находке Службы спасения по номеру 101!" — написали в ГСЧС.
Напомним, 23 апреля россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг сбросил управляемую авиационную бомбу на населенный пункт.
Позже в полиции показали первые фото последствий обстрелов.
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