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Впечатляющая цифра: сколько россиян находится в Украине и воюет на стороне ВСУ

6 августа 2023 09:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько россиян находится в Украине и воюет на стороне ВСУ
Члены российского добровольческого легиона "Свобода России". Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В настоящее время в Украине проживает около 200 тысяч граждан РФ, осуждающих страну-террориста. С начала полномасштабного вторжения были три категории россиян, которые перешли на сторону ВСУ.

Об этом рассказал советник по коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью для УНИАН.

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По словам Барановского, в основном в легион "Свобода России" вошли военнослужащие РФ из Белгородской области.

"В него, в основном, вошли российские военнослужащие. Преимущественно — из сдавшихся в плен Белгородской области, не желая участвовать в этом вторжении", — говорит Барановский.

Первая категория россиян, перешедших на сторону ВСУ, это военные, у которых были родственники, друзья и знакомые в Украине.

"У этих людей были родственники в Украине, и они знали реальную ситуацию. Одно дело — служить в российской армии, получать деньги, а совсем другое — вести реальную военную операцию против своих друзей, знакомых и родственников в Украине. Они сдались в плен и часть из них изъявила желание воевать за Украину", — рассказывает Барановский.

Вторая категория россиян — граждане РФ, которые на момент вторжения находились в Украине. Как отмечает Барановский, в настоящее время в Украине находится не менее 200 тысяч таких людей.

Также Легион пополнили те граждане России, которые на момент вторжения состояли в Украине. У кого-то был бизнес, у кого-то родственники, смешанные браки. Не менее 200 тысяч граждан РФ живут в Украине до сих пор. Это — вторая категория людей, которые решили присоединиться к защите своей новой Родины", — говорит Барановский.

Третья категория россиян — это те, кому удалось уехать в Европу.

"Третья категория — это те, кто либо жил в Европе, либо смог уехать после начала вторжения из России в третью страну, преимущественно, в Европу, и затем вступил в Легион", — рассказывает Барановский.

Напомним, блогер из Бучи, который видел ужасы россиян в его родном городе, переехал в РФ. Он утверждает, что хотел сделать это еще до полномасштабного вторжения.

Добавим, россияне истерически скулили из-за подбитого корабля, который "решил отдохнуть". Речь идет о десантном корабле РФ, который атаковали беспилотники в Новороссийске.

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