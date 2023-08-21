"Поражают изобретательностью": украинские воины создали необычный вездеход

Украинские бойцы на мотовездеходе с гранатометом. Фото: скриншот с видео

Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского объединили на фронте мотовездеход Багги и американский автоматический станковый гранатомет Mk 19. Украинские защитники продолжают поражать своей сообразительностью.

Соответствующее видео опубликовал Стратком ВСУ.

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Бойцы рассказали, какие плюсы такого изобретения во время боевых действий и как им удалось благодаря этому устройству ликвидировать командира штурмовой группы россиян.

Уничтожение российского командира

"В самые жаркие дни было такое, что семь выездов мы совершали за шесть часов. Мы работали с Авдеевки, был штурм, наши позиции штурмовали российские войска. Мы выехали работать и точным выстрелом уничтожили командира штурмовой группы. После чего, они, потеряв командира, отступили", — рассказал один из военных.

Успешная ликвидация вражеской техники

Ранее вблизи Бахмута бойцы 225 батальона подбили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались убегать, но у них ничего не получилось.

Напомним, украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт противника. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".