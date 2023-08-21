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"Вражають винахідливістю": українські воїни створили незвичний всюдихід

21 серпня 2023 19:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Вражають винахідливістю": українські воїни створили незвичний всюдихід
Українські бійці на мотовсюдиході з гранатометом. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Воїни 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського поєднали на фронті мотовсюдихід Баггі й американський автоматичний станковий гранатомет Mk 19. Українські захисники продовжують вражати своєю кмітливістю.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

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Бійці розповіли, які плюси такого винаходу під час бойових дій та як їм вдалося завдяки цьому пристрою ліквідувати командира штурмової групи росіян.

Знищення російського командира

"В найгарячіші дні було таке, що сім виїздів ми робили за шість годин. Ми працювали з Авдіївки, був штурм, наші позиції штурмували російські війська. Ми виїхали працювати і влучним пострілом знищили командира штурмової групи. Після чого, вони, втративши командира, відступили", — розповів один із військових. 

Успішна ліквідація ворожої техніки

Раніше поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.

Нагадаємо, українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

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