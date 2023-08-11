Все как под Монте-Кассино: Кулеба сравнил контрнаступление ВСУ со знаменитой битвой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил итальянскому журналисту, заявившему, что контрнаступление ВСУ не работает. Он сравнил нуступление украинских защитников против оккупантов с битвой при Монте-Кассино во время Второй мировой войны.

Такое заявление Дмитрий Кулеба сделал в интервью Corriere della Sera.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ не прекращается

Отвечая на вопрос о том, почему украинское контрнаступление "не работает", Кулеба заверил, что оно продвигается стабильно, хоть и медленными темпами. Наибольшими проблемами, по его словам, являются прочные оборонительные позиции, построенные российскими захватчиками за последний год.

"Нашим воинам нелегко идти вперед. Но в конце концов мы это сделаем. Я думаю о битве при Монте-Кассино во время Второй мировой войны в Италии. Сначала союзники были заблокированы грозными немецкими позициями, им понадобилось четыре месяца, чтобы их победить, но потом им удалось уволить Рим", — сказал министр.

Кулеба отметил, что украинские войска находятся в похожей ситуации.

"Я уверен, что мы победим", — резюмировал Кулеба.

Битва под Монте-Кассино

Сражением под Монте-Кассино называют серию из четырех кровопролитных сражений Второй мировой войны, в результате которых союзные войска прорвали линию германских укреплений.

Готовясь к наступлению западных союзников, немцы за время оккупации Италии выстроили мощную линию обороны, известную как "Зимняя линия". Основной оборонительный рубеж линии назывался "Линия Густава".

Он проходил сквозь всю Италию: к югу от места впадения реки Гарильяно в Тирренское море, через Апеннинскую горную систему к северу от устья реки Сангро у Адриатического моря.

Американские солдаты наступают под Монте-Кассино. Фото: NVM

Несмотря на все трудности и ожесточенное сопротивление врага, союзники прорвали линию вражеских укреплений и 4 июня 1944 освободили Рим.

Ранее мы рассказывали, что Силы обороны Украины эффективно работают на всех участках фронта. В частности, на Востоке в районе Авдеевки уничтожая живую силу и военную технику врага.

Напоминаем, на Бахмутском направлении идут ожесточенные бои , в которых стратегии НАТО могут быть неэффективными.