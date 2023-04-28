"Все правильно делаем": как россияне радуются очередному обстрелу украинских городов

Спасение пострадавших от российского террора в Умани. Фото: Telegram-канал МВД Украины

Граждане Российской Федерации радуются очередной ракетной атаке по территории Украины. Россияне считают, что их армия делает все правильно, а чем больше украинцев погибнет, тем лучше.

Комментарии с антиукраинскими призывами россияне оставляют в пока что разрешенном в их стране мессенджере Telegram.

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"Чем больше убьем, тем меньше воевать"

Граждане России перестали скрывать свою антиукраинскую позицию и откровенно радуются обстрелам мирных украинских городов.

Такова же и реакция россиян на удары по Днепру и Умани во время очередной массовой ракетной атаки, которая имела место в ночь с 27 на 28 апреля.

"Там все враги, все, даже дети и старики. Больше умрет х*хлов — меньше нашей стране воевать", — заявляют россияне.

"Украинцы сами себя обстреливают"

Кроме того, граждане страны-агрессора продолжают придумывать разные объяснения, чтобы отвести подозрения от своей армии.

Да, россияне заявляют, что украинские Вооруженные силы сами обстреливают свои города.

Также некоторые граждане России считают, что последствия попаданий или падения обломков сбитых ПВО российских ракет — это якобы взрыв газа или "кондиционер взорвался".

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Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

По первым данным, в Умани пострадали пять человек. Впрочем, в дальнейшем количество раненых и жертв стало увеличиваться. Так, на 7:17 было известно о трех погибших уманцах.

По состоянию на 9 утра глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал о шести погибших. В соцсетях появилась пока не подтвержденная информация о том, что среди погибших есть малолетний ребенок.