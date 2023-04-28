Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Все правильно делаем": как россияне радуются очередному обстрелу украинских городов arrow

"Все правильно делаем": как россияне радуются очередному обстрелу украинских городов

28 апреля 2023 11:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Все правильно делаем": как россияне радуются очередному обстрелу украинских городов
Спасение пострадавших от российского террора в Умани. Фото: Telegram-канал МВД Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Граждане Российской Федерации радуются очередной ракетной атаке по территории Украины. Россияне считают, что их армия делает все правильно, а чем больше украинцев погибнет, тем лучше.

Комментарии с антиукраинскими призывами россияне оставляют в пока что разрешенном в их стране мессенджере Telegram.

Читайте также:

"Чем больше убьем, тем меньше воевать"

Граждане России перестали скрывать свою антиукраинскую позицию и откровенно радуются обстрелам мирных украинских городов.

Такова же и реакция россиян на удары по Днепру и Умани во время очередной массовой ракетной атаки, которая имела место в ночь с 27 на 28 апреля.

"Там все враги, все, даже дети и старики. Больше умрет х*хлов — меньше нашей стране воевать", — заявляют россияне.

"Украинцы сами себя обстреливают"

Кроме того, граждане страны-агрессора продолжают придумывать разные объяснения, чтобы отвести подозрения от своей армии.

Да, россияне заявляют, что украинские Вооруженные силы сами обстреливают свои города.

Также некоторые граждане России считают, что последствия попаданий или падения обломков сбитых ПВО российских ракет — это якобы взрыв газа или "кондиционер взорвался".

Россияне цинично комментируют обстрелы украинских городов
Россияне цинично комментируют обстрелы украинских городов
Как россияне реагируют на очередные обстрелы Украины
Как россияне реагируют на очередные обстрелы Украины
Россияне врут об обстрелах Украины
Россияне врут об обстрелах Украины
Россияне считают, что их армия делает все правильно, обстреливая Украину
Россияне считают, что их армия делает все правильно, обстреливая Украину

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

По первым данным, в Умани пострадали пять человек. Впрочем, в дальнейшем количество раненых и жертв стало увеличиваться. Так, на 7:17 было известно о трех погибших уманцах.

По состоянию на 9 утра глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал о шести погибших. В соцсетях появилась пока не подтвержденная информация о том, что среди погибших есть малолетний ребенок.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас