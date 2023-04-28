"Все правильно робимо": як росіяни радіють черговому обстрілу українських міст

Порятунок постраждалих від російського терору в Умані. Фото: Telegram-канал МВС України

Громадяни Російської Федерації радіють черговій ракетній атаці по території України. Росіяни вважають, що їхня армія робить усе правильно, а чим більше українців загине — тим краще.

Коментарі із антиукраїнськими закликами росіяни залишають у поки що дозволеному в їхній країні месенджері Telegram.

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Громадяни Росії перестали приховувати свою антиукраїнську позицію — і відверто радіють обстрілам мирних українських міст.

Такою ж є і реакція росіян на удари по Дніпру і Умані під час чергової масової ракетної атаки, яка мала місце у ніч з 27 на 28 квітня.

"Там усі вороги, усі, навіть діти і старі. Більше помре х*хлів — менше нашій країні воювати", — заявляють росіяни.

"Українці самі себе обстрілюють"

Крім того, громадяни країни-агресора продовжують вигадувати різні пояснення, аби відвести підозри від своєї армії.

Так, росіяни заявляють, що українські Збройні сили самі обстрілюють свої міста.

Також деякі громадяни Росії вважають, що наслідки влучань чи падіння уламків збитих ППО російських ракет — це нібито вибух газу чи "кондиціонер вибухнув".

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Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Так, на 7:17 було відомо уже про трьох загиблих уманцях.

Станом на 9 ранку голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про шістьох загиблих. У соцмережах з’явилася непідтверджена поки інформація про те, що серед загиблих є малолітня дитина.