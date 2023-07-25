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Все вражеские цели на подлете к столице уничтожены, — КГВА

25 июля 2023 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Все вражеские цели на подлете к столице уничтожены, — КГВА
Украинские силы ПВО в действии. Фото: Генштаб
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 25 июля, враг атаковал Киев ударными БПЛА типа "Shahed". Все цели уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.

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"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев. По информации, на эту минуту — в столице обошлось без жертв и разрушений", — говорится в сообщении.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Напомним, что сегодня, 25 июля, в Киеве, а также в других регионах страны были слышны взрывы, сохранялась воздушная тревога. Ее причиной является угроза атаки врагом беспилотниками.

Также мы сообщали, что повторные взрывы прогремели ночью, 25 июля, в Киевской области. Регион долгое время был "красный", опасность сохранялась.

Добавим, что в Киевской области возле столицы прогремели взрывы ночью, 25 июля. По официальным данным, работало ПВО.

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