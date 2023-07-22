Вся инициатива на фронте перешла на сторону Украины, — Минобороны
Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.
Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.
Успехи на фронте
"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, — это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом вся инициатива сейчас на нашей стороне", — сообщил Гаврилов.
По его словам, это важно для украинских партнеров, особенно по линии военных. Гаврилов говорит, что они понимают все вызовы. Сейчас есть постоянный обмен информацией о ситуации на фронте.
"Важно, что мы каждый день продвигаемся. Где-то на 100 метров, где-то — на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", — подчеркнул заместитель министра обороны.
Он отметил, что все понимают, что Украина не использовала свой полный ресурс, поэтому никто не сомневается в продлении помощи.
"Понятно, что людям, которые сидят в теплых помещениях, смотрят Интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учитывать то, что происходит on the ground", — добавил Гаврилов.
Напомним, общее количество потерь российских оккупантов по состоянию на 22 июля составляет 241 тысячу человек. Также армия РФ продолжает терять танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил ВСУ продолжают борьбу против российских оккупантов. Генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные работают со сбросами.
Добавим, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные продвигаются вперед на Таврическом направлении. По его словам, Силы обороны системно выбивают российских оккупантов с позиций.