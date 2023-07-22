Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вся инициатива на фронте перешла на сторону Украины, — Минобороны arrow

Вся инициатива на фронте перешла на сторону Украины, — Минобороны

22 июля 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вся инициатива на фронте перешла на сторону Украины, — Минобороны
Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Читайте также:

Успехи на фронте

"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, — это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом вся инициатива сейчас на нашей стороне", — сообщил Гаврилов.

По его словам, это важно для украинских партнеров, особенно по линии военных. Гаврилов говорит, что они понимают все вызовы. Сейчас есть постоянный обмен информацией о ситуации на фронте.

"Важно, что мы каждый день продвигаемся. Где-то на 100 метров, где-то — на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", — подчеркнул заместитель министра обороны.

Он отметил, что все понимают, что Украина не использовала свой полный ресурс, поэтому никто не сомневается в продлении помощи.

"Понятно, что людям, которые сидят в теплых помещениях, смотрят Интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учитывать то, что происходит on the ground", — добавил Гаврилов.

Напомним, общее количество потерь российских оккупантов по состоянию на 22 июля составляет 241 тысячу человек. Также армия РФ продолжает терять танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил ВСУ продолжают борьбу против российских оккупантов. Генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные работают со сбросами.

Добавим, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные продвигаются вперед на Таврическом направлении. По его словам, Силы обороны системно выбивают российских оккупантов с позиций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз