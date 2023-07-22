Вся инициатива на фронте перешла на сторону Украины, — Минобороны

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов. Фото: скриншот с видео

Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, — это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом вся инициатива сейчас на нашей стороне", — сообщил Гаврилов.

По его словам, это важно для украинских партнеров, особенно по линии военных. Гаврилов говорит, что они понимают все вызовы. Сейчас есть постоянный обмен информацией о ситуации на фронте.

"Важно, что мы каждый день продвигаемся. Где-то на 100 метров, где-то — на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", — подчеркнул заместитель министра обороны.

Он отметил, что все понимают, что Украина не использовала свой полный ресурс, поэтому никто не сомневается в продлении помощи.

"Понятно, что людям, которые сидят в теплых помещениях, смотрят Интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учитывать то, что происходит on the ground", — добавил Гаврилов.

Напомним, общее количество потерь российских оккупантов по состоянию на 22 июля составляет 241 тысячу человек. Также армия РФ продолжает терять танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил ВСУ продолжают борьбу против российских оккупантов. Генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские военные работают со сбросами.

Добавим, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные продвигаются вперед на Таврическом направлении. По его словам, Силы обороны системно выбивают российских оккупантов с позиций.