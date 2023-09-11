Потери армии РФ на 11 сентября: обновленные данные Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более 500 российских оккупантов. Враг также понес немалые потери в военной технике.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ликвидированные захватчики за сутки
Следовательно, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 580 оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 6 танков, 12 бронемашин, 28 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 35 БПЛА, 32 единицы автомобильной техники и 5 единиц специальной техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 269210 (+580) человек;
- танков — 4560 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин — 8767 (+12) единиц;
- артиллерийских систем — 5839 (+28) единиц;
- РСЗО — 512 (+3) единиц;
- средств ПВО — 508 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4628 (+35);
- крылатых ракет — 1455 (+0);
- кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8370 (+32) единиц;
- специальной техники — 877 (+5).
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.
Добавим, что противник готовится к очередной волне мобилизации. В России устраивают облавы на мужчин, а на временно оккупированных территориях также наблюдается определенная активность.