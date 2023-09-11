Потери армии РФ на 11 сентября: обновленные данные Генштаба

Российские военные. Фото: росСМИ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более 500 российских оккупантов. Враг также понес немалые потери в военной технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Следовательно, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 580 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 6 танков, 12 бронемашин, 28 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 35 БПЛА, 32 единицы автомобильной техники и 5 единиц специальной техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 269210 (+580) человек;

танков — 4560 (+6) единиц;

боевых бронированных машин — 8767 (+12) единиц;

артиллерийских систем — 5839 (+28) единиц;

РСЗО — 512 (+3) единиц;

средств ПВО — 508 (+1) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4628 (+35);

крылатых ракет — 1455 (+0);

кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8370 (+32) единиц;

специальной техники — 877 (+5).

Потери оккупантов по состоянию на 11 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Добавим, что противник готовится к очередной волне мобилизации. В России устраивают облавы на мужчин, а на временно оккупированных территориях также наблюдается определенная активность.