Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Потери армии РФ на 11 сентября: обновленные данные Генштаба arrow

Потери армии РФ на 11 сентября: обновленные данные Генштаба

11 сентября 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери армии РФ на 11 сентября: обновленные данные Генштаба
Российские военные. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более 500 российских оккупантов. Враг также понес немалые потери в военной технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Ликвидированные захватчики за сутки

Следовательно, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 580 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 6 танков, 12 бронемашин, 28 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 35 БПЛА, 32 единицы автомобильной техники и 5 единиц специальной техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 269210 (+580) человек;
  • танков — 4560 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8767 (+12) единиц;
  • артиллерийских систем — 5839 (+28) единиц;
  • РСЗО — 512 (+3) единиц;
  • средств ПВО — 508 (+1) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4628 (+35);
  • крылатых ракет — 1455 (+0);
  • кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8370 (+32) единиц;
  • специальной техники — 877 (+5).
Потери РФ в войне
Потери оккупантов по состоянию на 11 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Добавим, что противник готовится к очередной волне мобилизации. В России устраивают облавы на мужчин, а на временно оккупированных территориях также наблюдается определенная активность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз