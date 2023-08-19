Потери армии РФ на 19 августа: обновленная статистика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 500 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия РФ уменьшилась на 257 210 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные враги
Российские захватчики продолжают терять на войне в Украине важную военную технику. За прошедшие сутки они остались без восьми танков, 14 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем и шести беспилотников.
К тому же армия РФ потеряла около 500 своих военных.
Потери оккупантов за время войны:
- личного состава — около 257 010 (+500) человек ликвидировано;
- танков — 4 340 (+8) ед;
- боевых бронированных машин — 8 424 (+14) ед;
- артиллерийских систем — 5 212 (+19) ед;
- РСЗО — 714 (+0) ед.;
- средств ПВО — 486 (+0) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 316 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4282 (+6) ед;
- крылатых ракет — 1406 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 665 (+7) ед;
- специальной техники — 785 (+2) ед.
Напомним, начались 542-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро уничтожать захватчиков и вражескую военную технику.
Также мы писали, что украинские военные продолжают наступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Роботино на западе Запорожской области.