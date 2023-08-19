Потери армии РФ на 19 августа: обновленная статистика Генштаба ВСУ

Украинский военный. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 500 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия РФ уменьшилась на 257 210 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские захватчики продолжают терять на войне в Украине важную военную технику. За прошедшие сутки они остались без восьми танков, 14 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем и шести беспилотников.

К тому же армия РФ потеряла около 500 своих военных.

Потери оккупантов за время войны:

личного состава — около 257 010 (+500) человек ликвидировано;

танков — 4 340 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 8 424 (+14) ед;

артиллерийских систем — 5 212 (+19) ед;

РСЗО — 714 (+0) ед.;

средств ПВО — 486 (+0) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4282 (+6) ед;

крылатых ракет — 1406 (+0) ед;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 665 (+7) ед;

специальной техники — 785 (+2) ед.

Ориентировочные потери противника на 19 августа. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Напомним, начались 542-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро уничтожать захватчиков и вражескую военную технику.

Также мы писали, что украинские военные продолжают наступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Роботино на западе Запорожской области.