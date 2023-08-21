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Потери армии РФ на 21 августа: обновленная статистика Генштаба ВСУ

21 августа 2023 09:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери армии РФ на 21 августа: обновленная статистика Генштаба ВСУ
Российские военные. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более 400 российских оккупантов. Кроме того, враг потерял важную технику, среди которой танки, артиллерийские системы и БпЛА.

Об этом сообщает Генштаб.

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За прошедшие сутки оккупанты остались без 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, пяти беспилотников, 12 единиц автомобильной техники и четырех единиц специальной техники.

Вдобавок армия РФ потеряла около 460 своих военных.

Потери оккупантов за время войны

  • личного состава — около 257930 (+460) человек ликвидировано;
  • танков — 4358 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин — 8449 (+14) ед;
  • артиллерийских систем — 5264 (+19) ед;
  • РСЗО — 719 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 489 (+0) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 316 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4309 (+5) ед;
  • крылатых ракет — 1406 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7692 (+12) ед;
  • специальной техники — 794 (+4) ед.
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Утраты армии РФ на 21 августа. Фото: Генштаб

Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, лучший механизм прекращения производства ракет в РФ — усиление санкций.

Также мы писали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, что в свою очередь нервирует и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.

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