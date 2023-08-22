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Потери армии РФ на 22 августа: обновленная статистика Генштаба ВСУ

22 августа 2023 09:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери армии РФ на 22 августа: обновленная статистика Генштаба ВСУ
Потери русской армии. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более 400 российских оккупантов. Захватчики продолжают бешеными темпами терять важную военную технику.

Об этом сообщает Генштаб.

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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили четыре вражеских танка, 27 бронемашин, 31 артиллерийские системы, два средства ПВО, три дрона, 30 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники.

Вдобавок армия РФ потеряла около 410 своих военных.

Потери окупантов за время войны

  • личного состава — около 258340 (+410) человек ликвидировано;
  • танков — 4362 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 8476 (+27) ед;
  • артиллерийских систем — 5295 (+31) ед;
  • РСЗО — 721 (+2) ед;
  • средств ПВО — 491 (+2) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 316 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4312 (+3) ед;
  • крылатых ракет — 1406 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30) ед;
  • специальной техники — 797 (+3) ед.
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Потери армии РФ на 22 августа. Фото: Генштаб

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.

Также добавим, что в российском инфопространстве жалуются на то, что части армии РФ, которая воюет на востоке Украины, не хватает военной техники. Это, в свою очередь, снижает их боевой дух.

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