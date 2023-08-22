Потери армии РФ на 22 августа: обновленная статистика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более 400 российских оккупантов. Захватчики продолжают бешеными темпами терять важную военную технику.
Об этом сообщает Генштаб.
Уничтоженные враги
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили четыре вражеских танка, 27 бронемашин, 31 артиллерийские системы, два средства ПВО, три дрона, 30 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники.
Вдобавок армия РФ потеряла около 410 своих военных.
Потери окупантов за время войны
- личного состава — около 258340 (+410) человек ликвидировано;
- танков — 4362 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 8476 (+27) ед;
- артиллерийских систем — 5295 (+31) ед;
- РСЗО — 721 (+2) ед;
- средств ПВО — 491 (+2) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 316 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4312 (+3) ед;
- крылатых ракет — 1406 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30) ед;
- специальной техники — 797 (+3) ед.
Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.
Также добавим, что в российском инфопространстве жалуются на то, что части армии РФ, которая воюет на востоке Украины, не хватает военной техники. Это, в свою очередь, снижает их боевой дух.