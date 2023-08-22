Втрати армії РФ на 22 серпня: оновлена статистика Генштабу ЗСУ

Втрати російської армії. Фото: росЗМІ

Впродовж минулої доби українські військові знищили понад 400 російських окупантів. Загарбники продовжують шаленими темпами втрачати важливу військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб.

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Знищені вороги

Відтак, за минулу добу Сили оборони України знищили чотири ворожих танки, 27 бронемашин, 31 артилерійські системи, два засоби ППО, три дрони, 30 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки.

До того ж армія РФ втратила близько 410 своїх військових.

Втрати окупантів за час війни

особового складу — близько 258340 (+410) осіб ліквідовано;

танків — 4362 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 8476 (+27) од.;

артилерійських систем — 5295 (+31) од.;

РСЗВ — 721 (+2) од.;

засобів ППО — 491 (+2) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 316 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4312 (+3) од.;

крилатих ракет — 1 406 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7722 (+30) од.;

спеціальної техніки — 797 (+3) од.

Втрати армії РФ на 22 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти. Вона стверджує, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.

Також додамо, у російському інфопросторі скаржаться на те, що частині армії РФ, яка воює на сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.