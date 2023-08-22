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Втрати армії РФ на 22 серпня: оновлена статистика Генштабу ЗСУ

22 серпня 2023 09:15
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати армії РФ на 22 серпня: оновлена статистика Генштабу ЗСУ
Втрати російської армії. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Впродовж минулої доби українські військові знищили понад 400 російських окупантів. Загарбники продовжують шаленими темпами втрачати важливу військову техніку. 

Про це повідомляє Генштаб.

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Відтак, за минулу добу Сили оборони України знищили чотири ворожих танки, 27 бронемашин, 31 артилерійські системи, два засоби ППО, три дрони, 30 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки. 

До того ж армія РФ втратила близько 410 своїх військових.

Втрати окупантів за час війни

  • особового складу — близько 258340 (+410) осіб ліквідовано;
  • танків — 4362 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 8476 (+27) од.;
  • артилерійських систем — 5295 (+31) од.;
  • РСЗВ — 721 (+2) од.;
  • засобів ППО — 491 (+2) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4312 (+3) од.;
  • крилатих ракет — 1 406 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7722 (+30) од.;
  • спеціальної техніки — 797 (+3) од.
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Втрати армії РФ на 22 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти. Вона стверджує, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.

Також додамо, у російському інфопросторі скаржаться на те, що частині армії РФ, яка воює на сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.

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