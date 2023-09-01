Потери оккупантов на 1 сентября: обновленная статистика Генштаба
За прошедшие сутки, 31 августа, украинские защитники ликвидировали 470 захватчиков. Кроме того, россияне лишились бронированных машин, танков и артиллерийских систем.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери оккупантов в сутки
За 31 августа российская армия уменьшилась на 470 человек. Также захватчики потеряли 23 танка, девять боевых бронированных машин и 23 артиллерийских установки.
Общие боевые потери оккупантов
Ориентировочные потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 1 сентября 2023 года:
- личного состава — около 263 490 (+470) человек;
- танков — 4 459 (+23 единиц);
- боевых бронированных машин — 8 613 (+9) единиц;
- артиллерийских систем — 5 530 (+23) единиц;
- РСЗО — 735 (+1) единиц;
- средства ПВО — 500 (+0) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 421 (+4);
- крылатые ракеты — 1 445 (+0);
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 009 (+33) единиц;
- специальная техника — 831 (+1).
Напомним, недавно рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно уничтожила позиции российских оккупантов. Также была повреждена техника противника.
Также Сырский показал, как украинские бойцы умело уничтожают оккупантов.
Кроме того, в сети показали впечатляющую работу бойцов Сафари, которые зачищают Клищиевку от оккупантов.