Потери оккупантов на 1 сентября: обновленная статистика Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За прошедшие сутки, 31 августа, украинские защитники ликвидировали 470 захватчиков. Кроме того, россияне лишились бронированных машин, танков и артиллерийских систем.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери оккупантов в сутки

За 31 августа российская армия уменьшилась на 470 человек. Также захватчики потеряли 23 танка, девять боевых бронированных машин и 23 артиллерийских установки.

Общие боевые потери оккупантов

Ориентировочные потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 1 сентября 2023 года:

личного состава — около 263 490 (+470) человек;

танков — 4 459 (+23 единиц);

боевых бронированных машин — 8 613 (+9) единиц;

артиллерийских систем — 5 530 (+23) единиц;

РСЗО — 735 (+1) единиц;

средства ПВО — 500 (+0) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 421 (+4);

крылатые ракеты — 1 445 (+0);

корабли/катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 009 (+33) единиц;

специальная техника — 831 (+1).

Потери окупантов на 1 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно уничтожила позиции российских оккупантов. Также была повреждена техника противника.

Также Сырский показал, как украинские бойцы умело уничтожают оккупантов.

Кроме того, в сети показали впечатляющую работу бойцов Сафари, которые зачищают Клищиевку от оккупантов.