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Потери оккупантов на 12 сентября: обновленные данные Генштаба

12 сентября 2023 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Потери оккупантов на 12 сентября: обновленные данные Генштаба
Украинские военные уезжают на танке. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 550 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ликвидированные оккупанты за минувшие сутки

За прошедшие сутки, оккупационная армия уменьшилась на 550 человек.

Кроме этого, захватчики потеряли восемь танков, 11 бронемашин, 33 артиллерийских систем, четыре РСЗО, три средства ПВО, 17 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 269 760 (+550) человек;
  • танков — 4568 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 778 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 5 872 (+33) единиц;
  • РСЗО — 764 (+4) единиц;
  • средств ПВО — 515 (+3) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 645 (+17);
  • крылатых ракет — 1 455 (+0);
  • кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 413 (+43) единиц;
  • специальной техники — 881 (+4).
потери окупантов на 12 сентября
Потери окупантов по состоянию на 12 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они имели успех.

А за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.

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