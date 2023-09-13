Потери оккупантов на 13 сентября: обновлены данные Генштаба

Украинские военные стреляют из РСЗО по оккупантам. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 590 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 590 человек.

Кроме этого, захватчики потеряли 16 танков, 14 бронемашин, 30 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, пять БПЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента следующие:

личного состава — около 270 350 (+590) человек;

танков — 4 584 (+16) единиц;

боевых бронированных машин — 8 792 (+14) единиц;

артиллерийских систем — 5 902 (+30) единиц;

РСЗО — 766 (+2) единиц;

средств ПВО — 517 (+2) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4650 (+5);

крылатых ракет — 1455 (+0);

кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 444 (+31) единиц;

специальной техники — 884 (+3).

Потери окупантов по состоянию на 13 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они добились успеха.

А за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.