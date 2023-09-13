Втрати окупантів на 13 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові стріляють з РСЗВ по окупантах. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 590 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 590 людей.

Окрім цього, загарбники втратили 16 танків, 14 бронемашин, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, п'ять БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 270 350 (+590) осіб;

танків — 4 584 (+16) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 792 (+14) одиниць;

артилерійських систем — 5 902 (+30) одиниць;

РСЗВ — 766 (+2) одиниць;

засобів ППО — 517 (+2) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 650 (+5);

крилатих ракет — 1 455 (+0);

кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 444 (+31) одиниць;

спеціальної техніки — 884 (+3).

Втрати окупантів станом на 13 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 11 вересня українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

А за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.