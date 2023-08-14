Потери оккупантов за 14 августа: данные Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают вести активную борьбу против российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 530 российских солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери оккупантов за 14 августа

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 августа 2023 года следующие:

личного состава — около 254380 (+530) человек ликвидировано;

танков — 4306 (+8) единиц;

боевых бронированных машин 8354 — (+19) единиц;

артиллерийских систем — 5099 (+27) единиц;

РСЗО — 714 (+1) единиц;

средств ПВО — 479 (+2) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 313 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4213 (+9);

крылатых ракет — 1379 (+0);

кораблей /катеров — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 7562 (+19) единиц;

специальной техники — 766 (+6).

Потери оккупантов за 14 августа. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что в ночь на 14 августа российский противник осуществил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Впрочем, Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.

В свою очередь, за прошедшие сутки противник нанес 2ракетные, 43 воздушные атаки и около 55 залповых обстрелов, целями которых стали позиции украинских сил и населенные пункты Украины.