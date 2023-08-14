Потери оккупантов за 14 августа: данные Генштаба ВСУ
Украинские защитники продолжают вести активную борьбу против российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 530 российских солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери оккупантов за 14 августа
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 августа 2023 года следующие:
- личного состава — около 254380 (+530) человек ликвидировано;
- танков — 4306 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин 8354 — (+19) единиц;
- артиллерийских систем — 5099 (+27) единиц;
- РСЗО — 714 (+1) единиц;
- средств ПВО — 479 (+2) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 313 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4213 (+9);
- крылатых ракет — 1379 (+0);
- кораблей /катеров — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7562 (+19) единиц;
- специальной техники — 766 (+6).
Напомним, что в ночь на 14 августа российский противник осуществил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Впрочем, Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.
В свою очередь, за прошедшие сутки противник нанес 2ракетные, 43 воздушные атаки и около 55 залповых обстрелов, целями которых стали позиции украинских сил и населенные пункты Украины.