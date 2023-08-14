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Потери оккупантов за 14 августа: данные Генштаба ВСУ

14 августа 2023 08:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов за 14 августа: данные Генштаба ВСУ
Вооруженные силы Украины наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские защитники продолжают вести активную борьбу против российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 530 российских солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери оккупантов за 14 августа

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 августа 2023 года следующие:

  • личного состава — около 254380 (+530) человек ликвидировано;
  • танков — 4306 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин 8354 — (+19) единиц;
  • артиллерийских систем — 5099 (+27) единиц;
  • РСЗО — 714 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 479 (+2) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 313 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4213 (+9);
  • крылатых ракет — 1379 (+0);
  • кораблей /катеров — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7562 (+19) единиц;
  • специальной техники — 766 (+6).
ВСУ
Потери оккупантов за 14 августа. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что в ночь на 14 августа российский противник осуществил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Впрочем, Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.

 В свою очередь, за прошедшие сутки противник нанес 2ракетные, 43 воздушные атаки и около 55 залповых обстрелов, целями которых стали позиции украинских сил и населенные пункты Украины.

 

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