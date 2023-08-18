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Потери оккупантов на 18 августа: обновленная информация Генштаба ВСУ

18 августа 2023 08:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери оккупантов на 18 августа: обновленная информация Генштаба ВСУ
Украинский военный с оружием. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Захватчики теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и прочее. Число уничтоженных за минувшие сутки солдат РФ составляет около 460 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне в Украине около 256 510 солдат. За последние сутки российская армия уменьшилась на 460 человек.

Кроме того, захватчики потеряли три танка, 12 бронемашин, 24 артиллерийских систем, два вертолета и четыре БпЛА.

Потери российской армии за время войны:

  • личного состава — около 256 510 (+460) человек ликвидировано;
  • танков — 4 332 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 8 410 (+12) ед;
  • артиллерийских систем — 5 193 (+24) ед;
  • РСЗО — 714 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 486 (+0) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 316 (+2) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 276 (+4) ед;
  • крылатых ракет — 1406 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 658 (+17) ед;
  • специальной техники — 783 (+10) ед.
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Ориентировочные потери врага. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начались 541-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Так, авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара — по российским ЗРК.

Также мы писали, что украинские военные совершают успешные наступательные действия в условиях, когда уступают армии РФ по показателям численности и обеспеченности. Сейчас происходит уникальная ситуация.

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