Потери оккупантов на 18 августа: обновленная информация Генштаба ВСУ

Украинский военный с оружием. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Захватчики теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и прочее. Число уничтоженных за минувшие сутки солдат РФ составляет около 460 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне в Украине около 256 510 солдат. За последние сутки российская армия уменьшилась на 460 человек.

Кроме того, захватчики потеряли три танка, 12 бронемашин, 24 артиллерийских систем, два вертолета и четыре БпЛА.

Потери российской армии за время войны:

личного состава — около 256 510 (+460) человек ликвидировано;

танков — 4 332 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 8 410 (+12) ед;

артиллерийских систем — 5 193 (+24) ед;

РСЗО — 714 (+0) ед.;

средств ПВО — 486 (+0) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+2) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 276 (+4) ед;

крылатых ракет — 1406 (+0) ед;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 658 (+17) ед;

специальной техники — 783 (+10) ед.

Ориентировочные потери врага. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начались 541-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Так, авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара — по российским ЗРК.

Также мы писали, что украинские военные совершают успешные наступательные действия в условиях, когда уступают армии РФ по показателям численности и обеспеченности. Сейчас происходит уникальная ситуация.