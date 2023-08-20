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Потери оккупантов на 20 августа: новые данные Генштаба ВСУ

20 августа 2023 08:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери оккупантов на 20 августа: новые данные Генштаба ВСУ
Украинский военный. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 460 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять важную технику для ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 257 470 своих солдат. За минувшие сутки противник остался без шести танков, 11 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских систем и трех средств ПВО.

Потери оккупантов за время войны:

  • личного состава — около 257 470 (+460) человек ликвидировано;
  • танков — 4 346 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин — 8 435 (+11) ед;
  • артиллерийских систем — 5 245 (+33) ед;
  • РСЗО — 717 (+3) ед.;
  • средств ПВО — 489 (+3) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 316 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 304 (+22) ед;
  • крылатых ракет — 1406 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 680 (+15) ед;
  • специальной техники — 790 (+5) ед.
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Ориентировочные потери противника на 19 августа. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвигаются на рубеже Авдеевка — Донецк, а также на западе Запорожской области.

Также мы писали, что за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще три лодки российских оккупантов на юге. Враг начал использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий.

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