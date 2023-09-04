Потери оккупантов на 4 сентября: обновленные данные Генштаба ВСУ
4 сентября 2023 08:56
Украинский военный с оружием. Фото: Генштаб ВСУ
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 460 российских оккупантов. Враг также продолжает терять танки, беспилотники, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую важную технику для ведения войны.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов за время войны:
- личного состава — около 265 120 (+460) человек;
- танков — 4480 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 663 (+14) единиц;
- артиллерийских систем — 5 611 (+29) единиц;
- РСЗО — 741 (+2) единиц;
- средства ПВО — 503 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4481 (+37);
- крылатые ракеты — 1447 (+0);
- корабли/катера — 19 (+1) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 149 (+47) единиц;
- специальная техника — 847 (+6).
Напомним, начались 558 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро противостоять врагу и бить по его районам сосредоточение.
Также мы писали, что украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Ряд подготовленных российских оборонных позиций может быть менее сложной задачей для Сил обороны Украины.