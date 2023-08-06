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Потери оккупантов на 6 августа: информация Генштаба

6 августа 2023 08:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери оккупантов на 6 августа: информация Генштаба
ВСУ уничтожают оккупантов на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают терять большое количество своей военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Следовательно, в течение 5 августа украинским защитникам удалось ликвидировать около 590 российских оккупантов.

Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, среди которой танки, бронемашины, артиллерийские системы, крылатые ракеты и беспилотники.

Общие боевые потери

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 249700 (+590) человек ликвидировано;
  • танков — 4237 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8262 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 4965 (+22) ед,
  • РСЗО — 705 (+1) ед,
  • средства ПВО — 466 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4126 (+10),
  • крылатые ракеты — 11359 (+12),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7441 (+19) ед,
  • специальная техника — 734 (+4).
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Потери российской армии на 5 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, аналитики ISW рассказали, что наступательные действия ВСУ на южном и северном флангах Бахмута несколько замедлились в последнее время. В то время как российские войска продолжают перекидывать значительную часть своих сил в район города.

Также мы писали, что украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонщины остается напряженной для врага.

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