Потери оккупантов на 6 августа: информация Генштаба

ВСУ уничтожают оккупантов на фронте. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают терять большое количество своей военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Следовательно, в течение 5 августа украинским защитникам удалось ликвидировать около 590 российских оккупантов.

Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, среди которой танки, бронемашины, артиллерийские системы, крылатые ракеты и беспилотники.

Общие боевые потери

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 249700 (+590) человек ликвидировано;

танков — 4237 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 8262 (+11) ед,

артиллерийских систем — 4965 (+22) ед,

РСЗО — 705 (+1) ед,

средства ПВО — 466 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 311 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4126 (+10),

крылатые ракеты — 11359 (+12),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7441 (+19) ед,

специальная техника — 734 (+4).

Потери российской армии на 5 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, аналитики ISW рассказали, что наступательные действия ВСУ на южном и северном флангах Бахмута несколько замедлились в последнее время. В то время как российские войска продолжают перекидывать значительную часть своих сил в район города.

Также мы писали, что украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонщины остается напряженной для врага.