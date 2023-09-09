Потери оккупантов на 9 сентября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 600 российских оккупантов. Кроме того, враг потерял немало военной техники, среди которой танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ликвидированные захватчики в сутки
За прошедшие сутки, 8 сентября, ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 15 танков, 13 бронемашин, 36 артиллерийских систем, 3 РСЗО, одно средство ПВО, 18 беспилотников, 34 единицы автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.
Общие потери окупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 268140 (+600) человек;
- танков — 4544 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин — 8739 (+13) единиц;
- артиллерийских систем — 5789 (+36) единиц;
- РСЗО — 757 (+3) единиц;
- средств ПВО — 508 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4588 (+18);
- крылатых ракет — 1455 (+0);
- кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8298 (+34) единиц;
- специальной техники — 870 (+10).
Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Добавим, успешное контрнаступление ВСУ заставляет россиян вносить изменения в командование и управление. Враг пытается таким образом защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.