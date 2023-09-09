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Потери оккупантов на 9 сентября: обновленные данные Генштаба

9 сентября 2023 11:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери оккупантов на 9 сентября: обновленные данные Генштаба
Российские военные на танке. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 600 российских оккупантов. Кроме того, враг потерял немало военной техники, среди которой танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки, 8 сентября, ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 15 танков, 13 бронемашин, 36 артиллерийских систем, 3 РСЗО, одно средство ПВО, 18 беспилотников, 34 единицы автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

Общие потери окупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 268140 (+600) человек;
  • танков — 4544 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8739 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем — 5789 (+36) единиц;
  • РСЗО — 757 (+3) единиц;
  • средств ПВО — 508 (+1) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4588 (+18);
  • крылатых ракет — 1455 (+0);
  • кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8298 (+34) единиц;
  • специальной техники — 870 (+10).
Потери армии РФ в войне с Украиной
Потери оккупантов по состоянию на 9 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, успешное контрнаступление ВСУ заставляет россиян вносить изменения в командование и управление. Враг пытается таким образом защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.

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