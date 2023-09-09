Потери оккупантов на 9 сентября: обновленные данные Генштаба

Российские военные на танке. Фото: росСМИ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 600 российских оккупантов. Кроме того, враг потерял немало военной техники, среди которой танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки, 8 сентября, ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 15 танков, 13 бронемашин, 36 артиллерийских систем, 3 РСЗО, одно средство ПВО, 18 беспилотников, 34 единицы автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

Общие потери окупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 268140 (+600) человек;

танков — 4544 (+15) единиц;

боевых бронированных машин — 8739 (+13) единиц;

артиллерийских систем — 5789 (+36) единиц;

РСЗО — 757 (+3) единиц;

средств ПВО — 508 (+1) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4588 (+18);

крылатых ракет — 1455 (+0);

кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8298 (+34) единиц;

специальной техники — 870 (+10).

Потери оккупантов по состоянию на 9 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, успешное контрнаступление ВСУ заставляет россиян вносить изменения в командование и управление. Враг пытается таким образом защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.