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Потери россиян на 19 июля: статистика Генштаба

19 июля 2023 09:00
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Козюк Татьяна
редактор
Потери россиян на 19 июля: статистика Генштаба
ВСУ бъют из ракетных систем по оккупантам. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки, 18 июля, Силы обороны Украины ликвидировали более 400 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику, среди которой танки и средства ПВО.

Об этом сообщает Генштаб.

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За 18 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 470 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли 4 танка, 8 бронемашин, 31 артиллерийскую систему, 2 средства ПВО, 46 беспилотников, 6 крылатых ракет, 19 единиц автомобильной техники и 6 единиц специальной техники.

Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

  • личного состава — около 239480 (+470) человек ликвидировано;
  • танков — 4123 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 8059 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем — 4573 (+31) ед.;
  • РСЗО — 689 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 430 (+2) ед.;
  • самолетов — 315 (+0) ед.;
  • вертолетов — 310 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3885 (+46) ед.;
  • крылатых ракет — 1279 (+6) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19) ед.;
  • специальной техники — 683 (+6) ед.
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Потери российской армии на 17 июля 2023 года
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские защитники успешно закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают врага.

Добавим, в Украине продолжается контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.

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