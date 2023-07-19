Потери россиян на 19 июля: статистика Генштаба
За минувшие сутки, 18 июля, Силы обороны Украины ликвидировали более 400 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику, среди которой танки и средства ПВО.
Об этом сообщает Генштаб.
Потери армии РФ
За 18 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 470 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли 4 танка, 8 бронемашин, 31 артиллерийскую систему, 2 средства ПВО, 46 беспилотников, 6 крылатых ракет, 19 единиц автомобильной техники и 6 единиц специальной техники.
Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:
- личного состава — около 239480 (+470) человек ликвидировано;
- танков — 4123 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 8059 (+8) ед.;
- артиллерийских систем — 4573 (+31) ед.;
- РСЗО — 689 (+0) ед.;
- средств ПВО — 430 (+2) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 310 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3885 (+46) ед.;
- крылатых ракет — 1279 (+6) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19) ед.;
- специальной техники — 683 (+6) ед.
Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские защитники успешно закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают врага.
Добавим, в Украине продолжается контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.