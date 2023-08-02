Потери российских оккупантов на 2 августа: обновленные данные Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают героически защищать Украину и выбивать врага из нашей земли. За прошедшие сутки, 1 августа, украинские военные ликвидировали 540 оккупантов и 27 артиллерийских установок.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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личного состава — около 247230 (+540) человек ликвидировано,

танков — 4217 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 8213 (+8) ед,

артиллерийских систем — 4866 (+27) ед,

РСЗО — 700 (+1) ед,

средства ПВО — 463 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 311 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4042 (+15),

крылатые ракеты — 1347 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7349 (+25) ед,

специальная техника — 718 (+0).

Потери российских оккупантов на 2 августа. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что российские войска постараются удержать Бахмут до последнего, поэтому готовы даже к поражению на юге. Для спасения репутации Владимира Путина они начали наступление на Купянском направлении.

Также мы сообщали, что главной задачей при контрнаступлении ВСУ на нынешнем этапе является уничтожение артиллерийских установок россиян, которое происходит рекордными темпами. Но ждать победы здесь и сейчас, как это было год назад на Харьковщине, не стоит, потому что россияне также учатся на своих ошибках.