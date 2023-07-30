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Потери российских оккупантов на 30 июля: данные Генштаба ВСУ

30 июля 2023 08:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери российских оккупантов на 30 июля: данные Генштаба ВСУ
Украинский военный рядом с самоходной гаубицей. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно успешно ликвидируют большое количество российских оккупантов на фронте. За прошедшие сутки армия РФ уменьшилась примерно на 480 солдат. Кроме того, захватчики теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Бойцы ВСУ ликвидировали примерно 480 российских захватчиков за минувшие сутки. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было уничтожено 245 700 врагов.

К тому же за сутки россияне потеряли 11 боевых бронированных машин, одно средство ПВО, четыре беспилотника, 14 танков и другую военную технику.

Потери российской армии за время войны:

  • личного состава — около 245 700 (+480) человек ликвидировано;
  • танков — 4 205 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин — 8 178 (+11) ед;
  • артиллерийских систем — 4 795 (+9) ед;
  • РСЗО — 698 (+0) ед;
  • средств ПВО — 459 (+1) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 311 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4011 (+4) ед;
  • крылатых ракет — 1347 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 275 (+28) ед;
  • специальной техники — 711 (+1) ед.
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Ориентировочные потери противника. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают храбро противостоять российской агрессии. За прошедшие сутки бойцы ВСУ нанесли несколько ударов по районам сосредоточения врага и приземлили беспилотники.

Также мы писали, 29 июля, Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На это направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.

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