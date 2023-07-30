Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати російських окупантів на 30 липня: дані Генштабу ЗСУ arrow

Втрати російських окупантів на 30 липня: дані Генштабу ЗСУ

30 липня 2023 08:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати російських окупантів на 30 липня: дані Генштабу ЗСУ
Український військовий поряд з самохідною гаубицею. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня успішно ліквідовують велику кількість російських окупантів на фронті. За минулу добу армія РФ зменшилася приблизно на 480 солдатів. Крім того, загарбники втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та інше. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Знищені російські окупанти

Бійці ЗСУ ліквідували приблизно 480 російських загарбників за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було знищено 245 700 ворогів.

До того ж за добу росіяни втратили 11 бойових броньованих машин, один засіб ППО, чотири безпілотники, 14 танків та іншу військову техніку.

Втрати російської армії за час війни:

  • особового складу — близько 245 700 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 205 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин — 8 178 (+11) од.;
  • артилерійських систем — 4 795 (+9) од.;
  • РСЗВ — 698 (+0) од.;
  • засобів ППО — 459 (+1) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 311 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 011 (+4) од.;
  • крилатих ракет — 1 347 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 275 (+28) од.;
  • спеціальної техніки — 711 (+1) од.
null
Орієнтовні втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують хоробро протистояти російській агресії. За минулу добу бійці ЗСУ завдали декілька ударів по районах зосередження ворога та приземлили безпілотники.

Також ми писали, 29 липня, Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз