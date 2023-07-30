Втрати російських окупантів на 30 липня: дані Генштабу ЗСУ

Український військовий поряд з самохідною гаубицею. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові щодня успішно ліквідовують велику кількість російських окупантів на фронті. За минулу добу армія РФ зменшилася приблизно на 480 солдатів. Крім того, загарбники втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та інше.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Бійці ЗСУ ліквідували приблизно 480 російських загарбників за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було знищено 245 700 ворогів.

До того ж за добу росіяни втратили 11 бойових броньованих машин, один засіб ППО, чотири безпілотники, 14 танків та іншу військову техніку.

Втрати російської армії за час війни:

особового складу — близько 245 700 (+480) осіб ліквідовано;

танків — 4 205 (+14) од.;

бойових броньованих машин — 8 178 (+11) од.;

артилерійських систем — 4 795 (+9) од.;

РСЗВ — 698 (+0) од.;

засобів ППО — 459 (+1) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 311 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 011 (+4) од.;

крилатих ракет — 1 347 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 275 (+28) од.;

спеціальної техніки — 711 (+1) од.

Орієнтовні втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують хоробро протистояти російській агресії. За минулу добу бійці ЗСУ завдали декілька ударів по районах зосередження ворога та приземлили безпілотники.

Також ми писали, 29 липня, Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.