Потери российских оккупантов на 7 сентября: обновленные данные Генштаба ВСУ
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 610 российских оккупантов. Также противник остался без боевых бронированных машин, танков, артиллерийских систем, РСЗО и другой важной техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ликвидированные захватчики
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено около 266 900 оккупантов. За минувшие сутки враг потерял девять танков, 21 боевую бронированную машину, 37 артиллерийских систем, пять РСЗО, одну систему ПВО и 22 беспилотника.
Общие потери врага за время войны:
- личного состава — около 266 900 (+610) человек;
- танков — 4 506 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 703 (+21) единиц;
- артиллерийских систем — 5 722 (+37) единиц;
- РСЗО — 753 (+5) единиц;
- средств ПВО — 506 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4541 (+22);
- крылатых ракет — 1455 (+8);
- кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 217 (+27) единиц;
- специальной техники — 859 (+7).
Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Также мы писали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии отминусовали у захватчиков немало военной техники.