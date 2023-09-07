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Потери российских оккупантов на 7 сентября: обновленные данные Генштаба ВСУ

7 сентября 2023 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери российских оккупантов на 7 сентября: обновленные данные Генштаба ВСУ
Украинский военный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 610 российских оккупантов. Также противник остался без боевых бронированных машин, танков, артиллерийских систем, РСЗО и другой важной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено около 266 900 оккупантов. За минувшие сутки враг потерял девять танков, 21 боевую бронированную машину, 37 артиллерийских систем, пять РСЗО, одну систему ПВО и 22 беспилотника.

Общие потери врага за время войны:

  • личного состава — около 266 900 (+610) человек;
  • танков — 4 506 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 703 (+21) единиц;
  • артиллерийских систем — 5 722 (+37) единиц;
  • РСЗО — 753 (+5) единиц;
  • средств ПВО — 506 (+1) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4541 (+22);
  • крылатых ракет — 1455 (+8);
  • кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 217 (+27) единиц;
  • специальной техники — 859 (+7).
Потери российских оккупантов на 7 сентября
Примерные потери противника. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии отминусовали у захватчиков немало военной техники.

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