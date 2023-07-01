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Потери России на 1 июля: статистика Генштаба

1 июля 2023 09:24
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Козюк Татьяна
редактор
Потери России на 1 июля: статистика Генштаба
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять важную военную технику.

Об этом говорится в новом своде Генштаба.

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За 30 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 530 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 1 танк, 5 бронемашин, 35 артиллерийских систем, 26 беспилотников, 9 единиц автомобильной техники и 11 единиц специальной техники.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — 228 870 (+530) человек;
  • танков — 4042 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 7868 (+5) ед;
  • артиллерийских систем — 4162 (+35) ед;
  • РСЗО — 632 (+2) ед.;
  • средства ПВО — 389 (+0) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 308 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26);
  • крылатые ракеты — 1261 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9) ед;
  • специальная техника — 580 (+11).

 

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Потери россиян на 30 июня 2023 года. Фото: Генштаб

Напомним, ранее Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил наблюдателя россиян.

Добавим, что в телефонном разговоре оккупант пожаловался жене, что лучше умереть, чем воевать.

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