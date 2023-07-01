Потери России на 1 июля: статистика Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять важную военную технику.
Об этом говорится в новом своде Генштаба.
Уничтоженные захватчики
За 30 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 530 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 1 танк, 5 бронемашин, 35 артиллерийских систем, 26 беспилотников, 9 единиц автомобильной техники и 11 единиц специальной техники.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — 228 870 (+530) человек;
- танков — 4042 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 7868 (+5) ед;
- артиллерийских систем — 4162 (+35) ед;
- РСЗО — 632 (+2) ед.;
- средства ПВО — 389 (+0) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 308 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26);
- крылатые ракеты — 1261 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9) ед;
- специальная техника — 580 (+11).
Напомним, ранее Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил наблюдателя россиян.
Добавим, что в телефонном разговоре оккупант пожаловался жене, что лучше умереть, чем воевать.