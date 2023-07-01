Потери России на 1 июля: статистика Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять важную военную технику.

Об этом говорится в новом своде Генштаба.

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За 30 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 530 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 1 танк, 5 бронемашин, 35 артиллерийских систем, 26 беспилотников, 9 единиц автомобильной техники и 11 единиц специальной техники.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — 228 870 (+530) человек;

танков — 4042 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 7868 (+5) ед;

артиллерийских систем — 4162 (+35) ед;

РСЗО — 632 (+2) ед.;

средства ПВО — 389 (+0) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 308 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26);

крылатые ракеты — 1261 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9) ед;

специальная техника — 580 (+11).

Потери россиян на 30 июня 2023 года. Фото: Генштаб

Напомним, ранее Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил наблюдателя россиян.

Добавим, что в телефонном разговоре оккупант пожаловался жене, что лучше умереть, чем воевать.