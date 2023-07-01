Втрати Росії на 1 липня: статистика Генштабу
Впродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів. Окрім цього, загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку.
Про це йдеться у новому зведенні Генштабу.
Знищені загарбники
За 30 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 530 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили 1 танк, 5 бронемашин, 35 артилерійських систем, 26 безпілотників, 9 одиниць автомобільної техніки та 11 одиниць спеціальної техніки.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — 228 870 (+530) осіб;
- танків — 4042 (+1) од.;
- бойових броньованих машин — 7868 (+5) од.;
- артилерійських систем — 4162 (+35) од.;
- РСЗВ — 632 (+2) од.;
- засоби ППО — 389 (+0) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 308 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26);
- крилаті ракети — 1 261 (+0);
- кораблі /катери — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9) од.;
- спеціальна техніка — 580 (+11).
Нагадаємо, раніше Сирський показав, як український снайпер знищив спостерігача росіян.
Додамо, що у телефонній розмові окупант поскаржився дружині, що краще вмерти, ніж воювати.