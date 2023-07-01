Втрати Росії на 1 липня: статистика Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

Впродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів. Окрім цього, загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку.

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу.

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За 30 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 530 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 1 танк, 5 бронемашин, 35 артилерійських систем, 26 безпілотників, 9 одиниць автомобільної техніки та 11 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — 228 870 (+530) осіб;

танків — 4042 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 7868 (+5) од.;

артилерійських систем — 4162 (+35) од.;

РСЗВ — 632 (+2) од.;

засоби ППО — 389 (+0) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 308 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26);

крилаті ракети — 1 261 (+0);

кораблі /катери — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9) од.;

спеціальна техніка — 580 (+11).

Втрати росіян на 30 червня 2023 року. Фото: Генштаб

Нагадаємо, раніше Сирський показав, як український снайпер знищив спостерігача росіян.

Додамо, що у телефонній розмові окупант поскаржився дружині, що краще вмерти, ніж воювати.