Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати Росії на 1 липня: статистика Генштабу arrow

Втрати Росії на 1 липня: статистика Генштабу

1 липня 2023 09:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Втрати Росії на 1 липня: статистика Генштабу
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Впродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів. Окрім цього, загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку. 

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу

Читайте також:

Знищені загарбники

За 30 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 530 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили 1 танк, 5 бронемашин, 35 артилерійських систем, 26 безпілотників, 9 одиниць автомобільної техніки та 11 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — 228 870 (+530) осіб;
  • танків — 4042 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин — 7868 (+5) од.;
  • артилерійських систем — 4162 (+35) од.;
  • РСЗВ — 632 (+2) од.;
  • засоби ППО — 389 (+0) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 308 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26);
  • крилаті ракети — 1 261 (+0);
  • кораблі /катери — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9) од.;
  • спеціальна техніка — 580 (+11).

 

null
Втрати росіян на 30 червня 2023 року. Фото: Генштаб

Нагадаємо, раніше Сирський показав, як український снайпер знищив спостерігача росіян.

Додамо, що у телефонній розмові окупант поскаржився дружині, що краще вмерти, ніж воювати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз