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Потери России на 29 июня: статистика Генштаба

29 июня 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 29 июня: статистика Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 28 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 680 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, 10 бронемашин, 27 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 227 780 (+680) человек ликвидировано;
  • танков — 4 038 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 857 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 116 (+27) ед.;
  • РСЗО — 627 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 388 (+1) ед.;
  • самолетов — 315 (+1) ед.;
  • вертолетов — 308 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 513 (+14) ед.;
  • крылатых ракет — 1261 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 780 (+6) ед.;
  • специальной техники — 569 (+6) ед.
Утраты российской армии на 29 июня 2023 года
Утраты российской армии на 29 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что вчера, 28 июня, вражеский истребитель Су-25 по ПЗРК "Игла" сбили военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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