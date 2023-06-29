Потери России на 29 июня: статистика Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 28 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 680 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, 10 бронемашин, 27 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 227 780 (+680) человек ликвидировано;

танков — 4 038 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 7 857 (+10) ед.;

артиллерийских систем — 4 116 (+27) ед.;

РСЗО — 627 (+0) ед.;

средств ПВО — 388 (+1) ед.;

самолетов — 315 (+1) ед.;

вертолетов — 308 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 513 (+14) ед.;

крылатых ракет — 1261 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 780 (+6) ед.;

специальной техники — 569 (+6) ед.

Утраты российской армии на 29 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что вчера, 28 июня, вражеский истребитель Су-25 по ПЗРК "Игла" сбили военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".