Потери России на 29 июня: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Уничтоженные захватчики
За 28 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 680 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, 10 бронемашин, 27 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 беспилотников.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 227 780 (+680) человек ликвидировано;
- танков — 4 038 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 857 (+10) ед.;
- артиллерийских систем — 4 116 (+27) ед.;
- РСЗО — 627 (+0) ед.;
- средств ПВО — 388 (+1) ед.;
- самолетов — 315 (+1) ед.;
- вертолетов — 308 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 513 (+14) ед.;
- крылатых ракет — 1261 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 780 (+6) ед.;
- специальной техники — 569 (+6) ед.
Напомним, что вчера, 28 июня, вражеский истребитель Су-25 по ПЗРК "Игла" сбили военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".