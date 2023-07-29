Потери России превышают "цифры" советской армии в Афганистане, — Череватый

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Фото: facebook/sergij.cerevatij

Российские оккупанты сосредоточивают большинство войск на Бахмутском направлении, чтобы сохранить свои позиции. Однако потери оккупантов уже выше "цифр" армии СССР, когда она воевала в Афганистане.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

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По его словам, это направление и город играют важную роль не только для информационно-пропагандистской картинки, но и для военного превосходства.

Сопротивление оккупантов

Россия несет невероятные потери, ведь РФ "положила" своих военных больше, чем во времена советской армии, когда была война в Афганистане. Несмотря на то, что оккупанты перебрасывают на восток все свои силы, ВСУ продолжают освобождать украинские земли.

"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений" , — подчеркнул спикер.

Бахмутское направление по состоянию на 27 июля 2023 г. Фото: deepstatemap

Сколько удалось уничтожить солдат и техники врага

По словам Череватого, на востоке украинские воины:

ликвидировали 73 россиянина, 147 были ранены;

двоих солдат взяли в плен;

уничтожили БМП, 2 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", 8 артиллерийских орудий, 2 противотанковых ракетных комплекса, 1 дрон камикадзе и 2 полевых склада с боеприпасами.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.