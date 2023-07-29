Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Потери России превышают "цифры" советской армии в Афганистане, — Череватый arrow

Потери России превышают "цифры" советской армии в Афганистане, — Череватый

29 июля 2023 12:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери России превышают "цифры" советской армии в Афганистане, — Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Фото: facebook/sergij.cerevatij
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты сосредоточивают большинство войск на Бахмутском направлении, чтобы сохранить свои позиции. Однако потери оккупантов уже выше "цифр" армии СССР, когда она воевала в Афганистане.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

Читайте также:

Почему россияне "цепляются" за каждый метр

По его словам, это направление и город играют важную роль не только для информационно-пропагандистской картинки, но и для военного превосходства.

Сопротивление оккупантов

Россия несет невероятные потери, ведь РФ "положила" своих военных больше, чем во времена советской армии, когда была война в Афганистане. Несмотря на то, что оккупанты перебрасывают на восток все свои силы, ВСУ продолжают освобождать украинские земли.

"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений" , — подчеркнул спикер.

Потери РФ больше, чем во время войны в Афганистане, - Череватый о Бахмутском направлении
Бахмутское направление по состоянию на 27 июля 2023 г. Фото: deepstatemap

Сколько удалось уничтожить солдат и техники врага

По словам Череватого, на востоке украинские воины:

  • ликвидировали 73 россиянина, 147 были ранены;
  • двоих солдат взяли в плен;
  • уничтожили БМП, 2 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", 8 артиллерийских орудий, 2 противотанковых ракетных комплекса, 1 дрон камикадзе и 2 полевых склада с боеприпасами.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз