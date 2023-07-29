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Втрати Росії перевищують "цифри" радянської армії в Афганістані, — Череватий

29 липня 2023 12:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Втрати Росії перевищують "цифри" радянської армії в Афганістані, — Череватий
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Фото: facebook/sergij.cerevatij
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти зосереджують більшість військ на Бахмутському напрямку, аби зберегти свої позиції. Проте втрати окупантів вже є вищими за "цифри" армії СРСР, коли вона воювала в Афганістані. 

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телеканалу Freedom.

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За його словами, цей напрямок та саме місто відіграють важливу роль не лише для інформаційно-пропагандистської картинки, а й для військової переваги.

Опір окупантів

Росія зазнає неймовірних втрат, адже РФ "поклала" своїх військових більше, ніж за часів радянської армії, коли була війна в Афганістані. Незважаючи на те, що окупанти перекидують на схід всі свої сили, ЗСУ продовжують звільняти українські землі.

"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень",  — наголосив речник.

Втрати РФ більші, ніж під час війни в Афганістані, - Череватий про Бахмутський напрямок
Бахмутський напрямок станом на 27 липня 2023 р. Фото: deepstatemap

Скільки вдалося знищити солдатів РФ та техніки ворога

За словами Череватого, на сході українські воїни:

  • ліквідували 73 росіян, 147 було поранено;
  • двох солдатів взяли у полон;
  • знищили БМП, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 8 артилерійських знарядь, 2 протитанкові ракетні комплекси, 1 дрон камікадзе і 2 польові склади з боєприпасами.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмуту. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові просуваються на південь від Бахмуту.

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