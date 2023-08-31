"Вырезали всех": перехват разговора оккупантов о реалиях войны

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российский оккупант рассказал об успешных действиях украинских военных на фронте. Он пожаловался на потери армии РФ.

Очередной перехват россиян опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Российский захватчик рассказал о проблемах 27-й бригады. Он также говорил об алкоголе и расслабленных военных РФ.

Перехваченный разговор

— А ты не в курсе, да, что у нас с 27-й бригадой? — оккупант.

— Нет, — собеседница.

— Не слышала, да? — оккупант.

— Нет, а что случилось? — собеседница.

— Проблема, вырезали всех, нах*й, — военный РФ.

— Это где? — собеседница.

— Это на Сватове, — оккупант.

— Вырезали-то кого, чего? — собеседница.

— Наших, наших, — военный РФ.

— Наших? — собеседница.

— Да, — оккупант.

— Ох, кошмар, — собеседница.

— Короче, нашу 27-ю бригаду, я ж тебе говорил, что выводят, вывели, но не всех сразу, — оккупант.

— Ага, — собеседница.

— Осталось вот, короче, одна рота там, тоже немного было. Ну, короче, походу они, бл*дь, просто расслабились, бл*дь, про*бали, нах*й, — военный РФ.

— Пипец, вот это да, расслабляться в такой момент, — собеседница.

— Да, знаешь, что тебя выведут, так потерпи-то, *пта. Нет, ведь с*ка, наверное, набухались, бл*дь и про*бали, — оккупант.

— Пипец, конечно, — собеседница.

— Вот они продвинулись там на пару км, — военный РФ.

Напомним, жена российского оккупанта в телефонном разговоре обсудила успехи ВСУ на фронте. Она, в частности, была испугана освобождением Работино на Запорожье и поражением Крымского моста.

Также мы писали, что Главное управление разведки при Минобороны Украины перехватило очередной разговор оккупанта. В беседе солдат рассказывает о потерях подразделений оккупационной армии, особенностях подписания контрактов и возможности попасть в отряды "Шторм" при отказе.