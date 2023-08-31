"Вырезали всех": перехват разговора оккупантов о реалиях войны
Российский оккупант рассказал об успешных действиях украинских военных на фронте. Он пожаловался на потери армии РФ.
Очередной перехват россиян опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Что говорил оккупант
Российский захватчик рассказал о проблемах 27-й бригады. Он также говорил об алкоголе и расслабленных военных РФ.
Перехваченный разговор
— А ты не в курсе, да, что у нас с 27-й бригадой? — оккупант.
— Нет, — собеседница.
— Не слышала, да? — оккупант.
— Нет, а что случилось? — собеседница.
— Проблема, вырезали всех, нах*й, — военный РФ.
— Это где? — собеседница.
— Это на Сватове, — оккупант.
— Вырезали-то кого, чего? — собеседница.
— Наших, наших, — военный РФ.
— Наших? — собеседница.
— Да, — оккупант.
— Ох, кошмар, — собеседница.
— Короче, нашу 27-ю бригаду, я ж тебе говорил, что выводят, вывели, но не всех сразу, — оккупант.
— Ага, — собеседница.
— Осталось вот, короче, одна рота там, тоже немного было. Ну, короче, походу они, бл*дь, просто расслабились, бл*дь, про*бали, нах*й, — военный РФ.
— Пипец, вот это да, расслабляться в такой момент, — собеседница.
— Да, знаешь, что тебя выведут, так потерпи-то, *пта. Нет, ведь с*ка, наверное, набухались, бл*дь и про*бали, — оккупант.
— Пипец, конечно, — собеседница.
— Вот они продвинулись там на пару км, — военный РФ.
Напомним, жена российского оккупанта в телефонном разговоре обсудила успехи ВСУ на фронте. Она, в частности, была испугана освобождением Работино на Запорожье и поражением Крымского моста.
Также мы писали, что Главное управление разведки при Минобороны Украины перехватило очередной разговор оккупанта. В беседе солдат рассказывает о потерях подразделений оккупационной армии, особенностях подписания контрактов и возможности попасть в отряды "Шторм" при отказе.