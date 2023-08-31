"Вырезали всех": перехоплення розмови окупантів про реалії війни

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російський окупант розповів про успішні дії українських військових на фронті. Він поскаржився на втрати армії РФ.

Чергове перехоплення росіян опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що говорив окупант

Російський загарбник розповів про проблеми 27-ї бригади. Він також говорив про алкоголь і розслаблених військових РФ.

Перехоплена розмова

— А ти не в курсі, так, що у нас із 27-ю бригадою? — окупант.

— Ні, — співрозмовниця.

— Не чула, так? — окупант.

— Ні, а що сталося? — співрозмовниця.

— Проблема, вирізали всіх, нах*й, — військовий РФ.

— Це де? — співрозмовниця.

— Це на Сватові, — окупант.

— Вирізали кого, чого? — співрозмовниця.

— Наших, наших, — військовий РФ.

— Наших? — співрозмовниця.

— Так, — окупант.

— Ох, жах, — співрозмовниця.

— Коротше, нашу 27 бригаду, я ж тобі казав, що виводять, вивели, але не всіх одразу, — окупант.

— Ага, — співрозмовниця.

— Залишилося ось, коротше, одна рота там теж мало було. Ну, коротше, походу вони, бл*ть, просто розслабилися, бл*ть, про*бали, нах*й, - військовий РФ.

— Піпець, ось це так, розслаблятися в такий момент, — співрозмовниця.

— Так, знаєш, що тебе виведуть, то потерпи, *опта. Ні, адже с*ка, напевно, набухалися, бл*ть і про*бали, — окупант.

— Піпець, звичайно, — співрозмовниця.

— Ось вони просунулися там на кілька кілометрів, — військовий РФ.

Нагадаємо, дружина російського окупанта у телефонній розмові обговорила успіхи ЗСУ на фронті. Вона, зокрема, була налякана звільненням Роботиного на Запоріжжі та ураженням Кримського мосту.

Також ми писали, що Головне управління розвідки при Міноборони України перехопило чергову розмову окупанта. У бесіді солдат розповідає про втрати підрозділів окупаційної армії, особливості підписання контрактів та можливість потрапити до загонів "Шторм" при відмові.