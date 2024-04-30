WSJ заявили, что Украина увеличивает производство дальнобойных БпЛА

Украинские военные запускают дальнобойный дрон. Фото: Cosmolot

Украина увеличивает производство беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия для более эффективной борьбы против России, в частности поражения вражеских нефтеперерабатывающих заводов, аэродромов и объектов логистики. Вероятно, вскоре украинские дроны вытеснят другие беспилотники, несмотря на то, что на их изготовление нужны китайские компоненты.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в понедельник, 29 апреля.

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Украина увеличит производство дальнобойных БпЛА

Пока неизвестно, сколько именно дальнобойных БпЛА производится в Украине каждый месяц. Однако по данным издания, один из производителей намерен увеличить это количество до 500 дронов ежемесячно уже к середине этого года.

"Украине необходимо оптимизировать производство и выбрать те БпЛА, которые можно производить в массовом порядке", — отметил эксперт по БпЛА в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

По его словам, существует 19 разных БпЛА, с помощью которых совершаются атаки на территории РФ. Обычно такие дроны переносят боеголовку весом 20 кг.

Издание сообщает, что сначала Украина использовала китайские беспилотники, которые можно приобрести на международных интернет-платформах. Однако позже страна начала производить собственные дроны, используя комплектующие из Китая. Между тем, Россия пытается атаковать именно места сбора БпЛА в Украине.

В свою очередь The Wall Street Journal опирается на ряд чиновников, убежденных, что Украина может использовать любые доступные ей средства в противостоянии с Россией на фоне промедления с выделением помощи от США.

Война дронов в Украине

Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Так, бойцы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" показали видео поражения вражеской пехоты с помощью беспилотников.

Также мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту. Это военные сделали с помощью FPV-дронов.

Добавим, что Коалиция дронов собрала для Украины уже 500 млн евро помощи. Наибольший вклад внесли Дания и Нидерланды.