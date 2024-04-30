WSJ заявили, що Україна збільшує виробництво далекобійних БпЛА

Українські військові запускають далекобійний дрон. Фото: Cosmolot

Україна збільшує виробництво безпілотних літальних апаратів далекого радіуса дії для ефективнішої боротьби проти Росії, зокрема, ураження ворожих нафтопереробних заводів, аеродромів і об'єктів логістики. Ймовірно незабаром українські дрони витіснять інші безпілотники, попри те, що на їх виготовлення потрібні китайські компоненти.

Про це повідомляє The Wall Street Journal у понеділок, 29 квітня.

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Україна збільшу виробництво далекобійних БпЛА

Наразі невідомо, скільки саме далекобійних БпЛА виготовляється в Україні кожного місяця. Однак за даними видання, один з виробників має намір збільшити цю кількість до 500 дронів щомісяця вже до середини цього року.

"Україні необхідно оптимізувати виробництво і вибрати ті БпЛА, які можна виробляти в масовому порядку", — зазначив експерт з БпЛА в Центрі військово-морського аналізу Семюел Бендетт.

За його словами, існує 19 різних БпЛА, за допомогою яких здійснюються атаки на території РФ. Зазвичай такі дрони переносять боєголовку вагою 20 кілограмів.

Видання повідомляє, що спочатку Україна використовувала китайські безпілотники, які можна придбати на міжнародних інтернет-платформах. Проте пізніше країна почала виробляти власні дрони, використовуючи комплектуючі з Китаю. Тим часом Росія намагається атакувати саме місця збору БпЛА в Україні.

Своєю чергою The Wall Street Journal спирається на низку чиновників, які переконані, що Україна може використовувати будь-які доступні їй засоби в протистоянні з Росією на тлі зволікання з виділенням допомоги від США.

Війна дронів в Україні

Нагадаємо, що українські захисники продовжують нищити російських окупантів на нашій землі. Так, бійці роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" показали відео ураження ворожої піхоти за допомогою безпілотників.

Також ми писали, що Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту. Це військові зробили за допомогою FPV-дронів

Додамо, що Коаліція дронів зібрала для України вже 500 млн євро допомоги. Найбільший внесок зробили Данія та Нідерланди.