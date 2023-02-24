Годовщина с момента вторжения россии в Украину — что произошло за год войны

С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии
Украинцы и мир навсегда запомнят 24 февраля 2022 года — день, когда россия развязала кровавую, жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на сегодняшний день украинские военные продолжают сдерживать противника на сухопутном участке протяженностью 3786 километров, активная линия фронта — 1500 километров. Самые тяжелые бои продолжаются на восточном направлении. Сегодня, 24 февраля 2023 года, украинцы до сих пор достойно и бесстрашно противостоят врагам и даже делают успехи.
Новини.LIVE расскажет о потерях и достижениях Украины за год войны.
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Как началось вторжение россии в Украину
Кровавое утро в Украине началось 24 февраля 2023 года в 04:55. В это время начались первые обстрелы ракетами со стороны россии. Мощные взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Киеве, Мариуполе, Николаеве, Бердянске, Краматорске.
Тем временем, в Верховной Раде депутаты проголосовали за введение военного положения по всей территории Украины. Министр обороны призвал всех, кто умеет и готов держать оружие, стать в ряды территориальной обороны. Киевлянам из добровольческих формирований через несколько часов раздали 10 тысяч автоматов для сопротивления РФ. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с россией.
С того момента события развивались с бешеной скоростью. Ситуация менялась настолько стремительно, что война стала практически самой горячей в истории с момента Второй мировой войны. Уже на следующий день, 25 февраля, начались жесткие бои за остров Змеиный. Тогда же и родилась знаменитая фраза, которая стала народной и даже вошла в список "слов года": "Русский военный корабль, иди на*уй". Фразу сказал один из украинских защитников в ответ на требование российского экипажа корабля сдаться.
Первые недели войны запомнились пустыми полками в магазинах, пробками на автозаправочных станциях, дорогах. Но больше всего украинцы поразили мир своим мужеством и храбростью. Они голыми руками останавливали танки, готовили коктейли Молотова, чтобы хоть как-то обороняться от оккупантов, сдавали позиции врагов военным, кормили и предоставляли жилье беспризорным.
Февраль запомнился еще одним — уничтожением украинской "Мрії". 27 февраля россияне обстреляли аэропорт "Антонов" под Киевом. Впрочем, уже к концу 2022 года на заводе сообщили о начале конструкторских работ второй "Мрії".
Россия убивает гражданских
С начала полномасштабного вторжения россии в сутки воскресенья, по состоянию на 26 декабря, по подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека россия убила не менее 17 831 гражданского человека. В Управлении ООН по правам человека отметили, что фактические цифры гражданских жертв Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка значительно выше, поскольку поступления информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения требуют подтверждения.
Как россия уничтожает гражданские объекты в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украине повреждены или разрушены уже 81 тысяча таких объектов, как недавно рассказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По словам Андрея Костина, российские ракеты уже 255 раз попали в 112 объектов критической гражданской инфраструктуры Украины.
"Начиная с 10 октября, враг целенаправленно уничтожает критическую гражданскую инфраструктуру, в частности, энергетическую. Нанесено 255 ударов по 112 объектам. Чтобы все поняли, это те удары, которые достигли целей. На период с октября по февраль приходится 77% таких ударов, а именно 197 зафиксированных случаев", — заявил он.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине разрушено или повреждено более 81 тысяч гражданских объектов, из которых 62 тысяч жилых домов, более 2,3 тысяч учебных и воспитательных заведений и более 450 медицинских учреждений.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что кое-где заведения настолько разрушены, что не подлежат ремонту и нуждаются в полном восстановлении с "нуля".
"Что касается финансовой оценки, то там, где мы имеем доступ к разрушенным и поврежденным объектам, мы смотрим по цене за квадратный метр на больницу, используя проектно-сметную документацию по другим объектам на 2021 год. Мы просчитали среднюю цену всех объектов. И по факту можем говорить о сумме до 1 млрд долларов, которые необходимы, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля", — сказал Ляшко.
Россия атакует энергообъекты Украины
Кроме того, россия прибегла к атакам украинской энергосистемы. Следовательно, уже с октября 2022 украинцы были вынуждены находиться без электроснабжения по несколько часов. Со временем ввели стабилизационные графики отключений, а уже по состоянию на 24 февраля 2023 года украинцам вернули стабильное электроснабжение, где это возможно.
Отмечается, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем неприятеля. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.
Социальный и экономический кризис
По консервативным оценкам, до половины довоенного населения Украины, или по меньшей мере 20 миллионов человек, непосредственно задействованы в активных миграционных процессах, вызванных российской агрессией.
Миллионы людей потеряли работу, а реальные доходы значительно сократились. По оценкам Национального банка Украины, реальные зарплаты по итогам 2022 года сократились на 16%, а в IV квартале сокращение реальных зарплат составило 23% в годовом исчислении.
Приблизительно 7,8 миллиона украинцев, или почти население такой страны как Швейцария, нашли безопасное убежище в странах Европы с начала полномасштабного российского вторжения. Из них 4,8 миллиона получили временную защиту в одной из принимающих стран. Половина всех украинских беженцев осели в Польше и Германии.
По информации Национального банка Украины (НБУ), кризис на рынке стал самым сильным за последние несколько лет. Уровень безработицы оценивается в около 30%. В поисках работы 2 миллиона граждан внутри страны.
Главные достижения Украины за год войны
Министерство обороны Украины подытожило самые главные достижения Вооруженных сил Украины за год войны.
- успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022;
- массовое сопротивление мирного населения оккупантам на временно оккупированных территориях;
- изгнание российских захватчиков из Киевской, Черниговской и Сумской областей в марте-апреле 2022;
- уничтожение ракетного крейсера "Москва" — флагмана российского черноморского флота в апреле 2022 года;
- изгнание оккупантов с острова Змеиный — июнь 2022 года;
- уничтожение системы логистики российских военных на юге и востоке Украины в июне и августе 2022;
- изгнание оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре 2022 года;
- изгнание российских захватчиков из Херсона в сентябре-октябре 2022 года;
- успешные действия украинской системы ПВО в октябре 2022 по февраль 2023;
- сдерживание российского наступления на востоке Украины в декабре 2022 по февраль 2023 года.
Потери противника
Кроме того, украинские защитники успешно уничтожают русских солдат. По состоянию на 23 февраля 2023 года ВСУ уничтожили:
- личного состава — около 145 850 (+790) человек ликвидировано;
- танков — 3350 (+16) ед;
- боевых бронированных машин — 6 593 (+24) ед;
- артиллерийских систем — 2 352 (+7) ед;
- РСЗО — 471 (+0) ед.;
- средств ПВО — 244 (+1) ед;
- самолетов — 299 (+0) ед;
- вертолетов — 287 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2029 (+3);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 215 (+3) ед;
- специальной техники — 228 (+2).
Также за год войны подразделения Нацгвардии "затрофеили" более 100 единиц вражеской техники. В их числе танки, бронированные машины и другая техника.
Сколько территории удалось освободить от российских войск
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинские военные освободили 40% оккупированных россией территорий после 24 февраля и 28% всех оккупированных территорий.
Когда закончится война
Война до сих пор продолжается и ее окончанием украинские власти сочтут капитуляцию российских войск в пределы границ Украины, признанных в 1991 году. Точных прогнозов пока не может дать никто, однако глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, также западные партнеры считают, что есть немалые шансы завершить деоккупацию Украины уже к лету или осени 2023 года.
Также Валерий Залужный поделился своим видением победы Украины над россией и поблагодарил генерала Каволи "за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы".
"Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство", — рассказал главнокомандующий ВСУ.
Напомним, даже в условиях полномасштабной войны в Украине продолжаются реформы. В частности, в 2022 году было принято несколько важных законов, которые касаются финансовой сферы. Медицина — не исключение, там тоже произошло немало важных нововведений.